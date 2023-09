Con l’immutabilità dei dati l’azienda protegge il bene più prezioso Gestire e difendere anche il backup è sempre più importante. Qnap punta su disponibilità, affidabilità e integrità dei dati. Pubblicato il 14 settembre 2023 da Redazione

L’immutabilità dei dati è una garanzia di sicurezza in un mondo che diventa sempre più insicuro. L’immutabilità è, tecnicamente, una proprietà e procedura che rende i dati intoccabili, immuni da azioni di modifica, cancellazione o crittografia, realizzate da attacchi informatici giunti dall’esterno oppure commesse (per dolo o per errore) da personale interno. Per alcune categorie di azienda questa forma di tutela può essere non solo una necessità ma anche un obbligo di compliance per proteggere da manomissioni o cancellazioni file importanti come referti medici, documenti confidenziali, email, report finanziari, contratti, descrizioni di proprietà intellettuali, e ancora documenti contenenti dati personali dei dipendenti o dei clienti.



Di fronte alla crescita continua del rischio di data breach (violazioni di dati) e data loss (perdita di dati), l’immutabilità dei dati aiuta le aziende a proteggere il loro valore più prezioso, indispensabile per restare un passo avanti alla concorrenza ma anche per la continuità delle operazioni e per la reputazione. Le interruzioni, dovute per esempio alla crittografia operata da un ransomware, si traducono in un danno monetario importante. In Italia, per esempio, nel 2022 il costo medio di una singola violazione dei dati è stato di 3,55 milioni di euro, e il valore è in continua crescita.

“I dati sono sempre stati il core business delle aziende ma negli ultimi anni c’è una maggiore consapevolezza a riguardo, ed è per questo che lavoriamo per preservare la loro disponibilità, affidabilità e integrità”, ha commentato Daniele Nannicini, presales manager di Qnap, società in prima linea nel campo della difesa dei dati. “Disponibilità, affidabilità e integrità sono per noi tre pilastri, tre esigenze delle aziende che assecondiamo. Per farlo, abbiamo intrapreso diverse strade”.





Il backup immutabile secondo Qnap

In QuObject, l’applicazione di Qnap per l'archiviazione a oggetti (object storage), di recente è stata aggiunta la funzione di immutabilità dei dati. Inoltre questo software di integra con una tra le soluzioni di backup e ripristino più affermate sul mercato, quella di Veeam. Di fatto, QuObject diventa una soluzione per il backup immutabile a protezione dei dati aziendali più preziosi e critici.



Perché è importante? I tempi sono cambiati: proteggere solo lo storage primario non basta più. Come dimostrato da innumerevoli ricerche e statistiche dei vendor di cybersicurezza, gli attacchi informatici, e specialmente i ransomware, negli ultimi anni hanno allargato il proprio raggio d’azione per colpire non solo i server delle applicazioni in produzione e gli endpoint ma anche, sempre più spesso, i sistemi di backup.



Da qui l’importanza di aggiungere l’immutabilità dei dati alla strategia di gestione del rischio cyber. “Oggi”, spiega Nannicini, “bisogna focalizzare maggiore attenzione sul backup, da sempre una soluzione fondamentale per garantire dati disponibili, affidabili e integri. Poiché nel tempo gli hacker si sono evoluti e hanno iniziato a considerarlo come un bersaglio, oggi l’immutabilità diventa importante per proteggere il backup dai tentativi di manomissione, come quelli dei ransomware crittografici”.

In concreto, con l'applicazione gratuita di QuObject è possibile configurare un repository S3 per il backup immutabile di Veeam. Si possono definire delle policy di conservazione dei dati che permettono di mantenere versioni precedenti di file per un periodo specifico, senza possibilità di modifica o cancellazioni. Oltre che per la protezione dei dati, QuObject può essere usato anche per la gestione dei backup, con funzioni di pianificazione, esecuzione automatica e monitoraggio (attraverso l’interfaccia di Veeam).









Un sistema operativo attento alla sicurezza

Per proteggere i dati e il loro valore con i tre pilastri a cui accennava Nannicini – disponibilità, affidabilità e integrità – l’azienda ha anche sviluppato QuTS Hero, una versione enterprise del sistema operativo Qts. “QuTS Hero presenta funzionalità avanzate e di tipo enterprise”, spiega il manager di Qnap, “tra cui lo storage immutabile secondo il principio del WORM, ovvero Write Once, Read Many Times: una volta scritti, i dati restano disponibili solo in modalità lettura e non possono più essere modificati”.

In QuTS Hero le applicazioni già presenti in QTS si combinano con un file system ZFS a 128-bit, con vantaggi di gestione flessibile dell’archiviazione, protezione completa dei dati e prestazioni ottimizzate per le applicazioni più impegnative. Con la funzione SMB multicanale è possibile aggregare diverse connessioni di rete per massimizzare la banda disponibile, agevolando così il trasferimento ad alta velocità di file di grandi dimensioni e multimediali. Per potenziare la sicurezza, invece, si può attivare l’autenticazione a due fattori nelle procedure di accesso al Nas.

Il backup immutabile è un concetto cruciale nel panorama attuale della protezione dei dati. Per comprenderne tutte le sfumature e gli utilizzi, Qnap di invita a seguire il webinar gratuito in programma il prossimo 28 settembre alle ore 10. L’appuntamento fa parte del ciclo di eventi formativi da 40 minuti della Tech Academy di Qnap.

