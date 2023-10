Con l’offerta HPE Greenlake è il cloud ad andare dalle aziende Si è consolidato da qualche tempo il modello del consumo effettivo e dei relativi costi modellato da HPE. Un distributore come TD SYNNEX offre le risorse necessarie per sfruttare al meglio l’opportunità di ripensare all’infrastruttura aziendale. Pubblicato il 03 ottobre 2023 da Redazione

Le strutture IT delle aziende, fino a poco tempo fa, avevano due sostanziali opzioni per implementare i propri workload: mantenere l’infrastruttura on premise o spostarsi sul cloud. Nel primo caso, restava aperto il tema dei costi fissi e delle risorse da dedicare, nel secondo si innestava la preoccupazione per la perdita di controllo operativo e per la protezione dei dati. Da qualche tempo, tuttavia, è emersa una terza possibilità, ovvero il modello a consumo. Questa soluzione intermedia coniuga il mantenimento di un’infrastruttura tecnologica onsite con un modello economico di costo basato solo su ciò che effettivamente viene utilizzato.



HPE si è fatta pioniera di questa visione e vi ha costruito sopra la proposizione Greenlake. Si tratta di un’offerta as-a-Service, che combina la flessibilità tipica del cloud con la presenza dei classici data center e delle loro diramazioni nelle sedi periferiche. Sottoscrivere un contratto di questo genere significa lasciare a Hpe e ai propri partner l’onere di implementare sistemi completi e preconfigurati che includono tutto l’hardware e il software necessari per essere operativi pressoché immediatamente. Gli stessi soggetti si occupano della manutenzione per l’intero ciclo di vita, mentre in cambio i clienti pagano un canone mensile basato sulla struttura pay-per-use tipica dei servizi cloud.



L’offerta Greenlake comprende un insieme di pacchetti infrastrutturali che supportano differenti tipi di workload. Il catalogo è oggi ormai ricchissimo e include pressoché ogni tipologia di sviluppo che possa interessare il mondo It. Alla base, c’è una piattaforma edge-to-cloud, progettata per portare l’esperienza del cloud a tutti i tipi di applicazioni e dati di un’organizzazione, a prescindere da dove essi si trovino. I servizi offerti sono oltre settanta, suddivisi in 17 categorie. Vi si ritrovano, fra le altre, la virtualizzazione, i container, l’edge computing, la security & compliance, l’intelligenza artificiale e altro ancora.



Proprio per questa ricchezza, assommata alla flessibilità del modello, richiede il supporto di competenze tipiche degli operatori di canale, capaci di calare la proposizione nella realtà specifica di ogni azienda. TD SYNNEX si propone come distributore a valore aggiunto con competenze specifiche nel mondo Greenlake, a partire dalla presenza di una Business Unit interamente dedicata a HPE, che, unico caso sul mercato, integra un Sales Evangelist completamente dedicato proprio all’offerta edge-to-cloud.



Forte di una presenza globale in oltre 100 paesi e con oltre 150mila clienti, TD SYNNEX può offrire alte competenze tecniche e commerciali nel disegno delle offerte commerciali con i rivenditori, affiancamento e consulenza per l’ottenimento delle certificazioni, un Solution Architect disponibile in affiancamento per la definizione di progetti complessi e la pianificazione congiunta delle attività di rinnovo dei contratti di manutenzione con una persona dedicata.