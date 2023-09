Con Mexedia On, l’AI si costruisce un mattoncino alla volta L’intelligenza artificiale made in Italy annovera tra le proprie fila una realtà che prova a rendere tutto più accessibile attraverso le Mini-App. Dalle attuali 130, l’obiettivo è arrivare a 1.000 entro la fine del prossimo anno. Pubblicato il 26 settembre 2023 da Roberto Bonino

L’intelligenza artificiale è oggi sulla bocca di tutti, ma ancora poco nei sistemi tecnologici che le aziende utilizzano per supportare il loro business. Colpa delle difficoltà di capirne la messa a terra, dei costi e di competenze ancora da costruire. Una soluzione arriva da Mexedia, tech company italiana (ma quotata in Francia), che prova a portare sul mercato il proprio concetto di Mini-App.

L’idea alla base è quella di proporre soluzioni e progetti costruiti su assemblaggi di mattoncini, che possono funzionare anche da soli, in quanto applicazioni a tutti gli effetti, o combinati in un flusso che serve a realizzare una soluzione ad hoc: “Per capirne la logica occorre pensare ai Lego”, illustra Simone Mariano, direttore di Mexedia On. “Sono mattoncini modulari, si uniscono facilmente e possono svilupparsi all’infinito. Abbiamo realizzato qualcosa di simile per far sì che l’AI, anche generativa, possa essere sperimentata e fatta funzionare da chiunque, a prescindere da dimensioni e conoscenze tecniche”.

Le Mini-App oggi disponibili sono 130 e spaziano in diversi ambiti, dai microservizi alle chat, dalla cybersecurity all’IoT, dalla gestione dei pagamenti alla biometria: “Ma ci sono anche strumenti più tecnici, come Content Model, che consente di addestrare un Llm da zero senza conoscenze tecnologiche specifiche”, spiega Matteo Errera, Cto di Mexedia On. “Le abbiamo concentrate in un App Store e l’obiettivo è raggiungere il migliaio di Mini-App entro la fine del 2024”. Ad alimentare lo sviluppo penseranno, secondo l’azienda, diversi soggetti, a cominciare da Lab Ai, una struttura nata all’interno dell’Università La Sapienza di Roma a coordinata da Simone Scardapane, professore e ricercatore all’interno della facoltà di Ingegneria dell'informazione, Elettronica e Telecomunicazioni. Al lavoro sono anche aziende partner, ricercatori in altri atenei coinvolti e sviluppatori.

Elio Catania, presidente di Mexedia e Simone Mariano, direttore di Mexedia On

La combinazione delle Mini-App dà origine a ciò che il vendor ha battezzato Super-App, ovvero la piattaforma che serve a realizzare i progetti. Parliamo pur sempre di intelligenza artificiale alla base, quindi è chiaro che le applicazioni oggi create o immaginate hanno a che fare con realtà virtuale e aumentata, customer experience o business intelligence. Non a caso, una prima declinazione dei concetti fin qui esposti sono i cosiddetti Virtual Interactive Representative (Vir), ovvero avatar virtuali personalizzabili pensati per ottimizzare l’interazione con i clienti in ottica omnicanale, sia online sia nel mondo fisico. Uno di questi, battezzato Adelina, è stato realizzato per fornire supporto al turista che si reca all’isola di Lampedusa.

Mexedia On è di per sé una piattaforma, che nasce dall’acquisizione che la casa-madre ha realizzato con Baasbox, software house specializzata nell’erogazione di servizi tecnologici avanzati. Con questo brand, vengono proposti diversi servizi, come ad esempio la Dashboard Omnicanale per la comunicazione fra aziende e clienti, i processi di automazione di Flowbuilder o lo strumento di controllo del customer journey (e relativi Kpi) Data Room.

Da rifinire, in questo scenario, è il modello commerciale. Le Mini-App sono attivabili e fruibili, di fatto, a consumo, mentre il valore aggiunto per la stessa Mexedia e per i partner dovrebbe derivare dalla consulenza e nella realizzazione dei progetti. Probabile che un primo step di interlocuzione possa essere rappresentato dalle aziende un po' più strutturate e qui si innesta la presenza, nel ruolo di presidente, di Elio Catania, in passato amministratore delegato di Ibm Sud Europa e America Latina, presidente e amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Atm Milano, ma anche membro dei Cda di Intesa San Paolo e Telecom Italia: “Parliamo di una realtà dalla struttura agile, capace di intercettare le esigenze di innovazione delle aziende e di realizzare progetti aperti all’innesto di diverse tecnologie”, ha indicato il manager. Sulle realtà un po' più piccole, ci sarà bisogno di un lavoro di evangelizzazione e di una rete di partner in grado di sostenere questo modello di AI da costruire pezzo per pezzo.