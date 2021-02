Connected Manufacturing, dove gli insight arrivano dalla periferia Il mondo della produzione industriale sta affrontando una vera e propria rivoluzione guidata dai dati. Restano però alcuni limiti da superare. Pubblicato il 24 febbraio 2021 da Redazione

Il connected manufacturing è a un punto di svolta, sulla scia di un cambiamento reale e misurabile nella tipologia di dati (quelli in tempo reale e quelli storicizzati stanno crescendo del 50% più velocemente rispetto a quelli latenti o statici, mentre l’analisi dei flussi streaming è destinata a crescere fino un Cagr del 28%), rendendo le piattaforme legacy specializzate in soluzioni di dati storici statici, che operano on-premise o in cloud discreti, inadeguate a soddisfare le attuali esigenze di insight in tempo reale. La crescita dei dati in streaming è alimentata dal fatto che permette una visione in tempo reale e, cosa più importante, un processo decisionale autonomo.

Questo cambiamento nella produzione è stato reso possibile dalla proliferazione di economici sensori di processo adatti a usi specifici, da robusti dispositivi di edge computing che abilitano decisioni autonome ripetitive, al cloud computing che esegue sia l’analisi che lo storage, fino al 5G, che apre la strada ai dati liberando i processi di produzione dalle catene delle connessioni cablate. Ma i benefici dello streaming rappresentano una sfida in termini di gestione dell’enorme volume di dati, di strutture diverse, e di velocità in tempo reale nei processi aziendali di produzione.

Limitazioni alle tradizionali soluzioni di data ingestion

I produttori odierni si trovano ad affrontare limitazioni derivanti dalla complessità della digitalizzazione, molte delle quali dovute alla rapida evoluzione delle fonti di dati, nuovi e connessi, oltre che dall’enorme volume di informazioni emesse.

Tuttavia, i tradizionali meccanismi di gestione dei dati tendono a essere notoriamente costosi, non scalano facilmente e non sono stati costruiti per catturare ed elaborare i petabyte di dati IoT in streaming dai dispositivi connessi. Per questo, le organizzazioni hanno bisogno di una piattaforma di data management & analytics più flessibile e scalabile che possa facilmente ingerire, memorizzare, gestire ed elaborare i dati in streaming da fonti IoT a un costo inferiore.

Per abilitare il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi, la manutenzione predittiva e i casi d’uso emergenti dell’IoT, gli architetti dell’informazione devono essere in grado di gestire tutti i tipi di strutture e schemi di dati, dalle letture intermittenti di temperatura, pressione e vibrazioni alla gestione di dati completamente non strutturati (ad esempio, immagini, video, testo, dati spettrali) o altre forme come i segnali termografici o acustici, dall’edge, forniti attraverso diversi driver e protocolli supportati.

Inoltre, per guidare il monitoraggio continuo del processo, l’ottimizzazione della produttività o la manutenzione predittiva, sarebbe auspicabile un’analisi in tempo reale dei dati in streaming.

I processi specializzati (piattaforme di innovazione, Qms, Mes e così via) all’interno della catena del valore premiano fonti di dati disparate e piattaforme di gestione dei dati che si adattano a soluzioni uniche e silos. Queste soluzioni puntuali limitano il valore dell’impresa, considerando solo una frazione degli insight che i dati cross-enterprise possono offrire. Inoltre, le soluzioni duplicate in silos dividono il business, limitando le opportunità di collaborazione.

Data la complessità e la varietà dei dati di produzione e dell’IoT, i produttori si stanno concentrando sugli insight dall’edge fino all’AI. Per farlo, un ottimo punto di partenza sta all’inizio del processo, dove i dati vengono ingeriti nel data lake e nella piattaforma aziendale, magari in combinazione con le fonti Data Historians, Erp, Mes e Qms.

Yari Franzini, Regional Director Italy di Cloudera