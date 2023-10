Connettività e AIOps nei campus con gli switch di Fortinet Presentati i modelli FortiSwitch 600 e 2000, destinati ai contesti campus e capaci di integrarsi con lo strumento di gestione AIOps. Pubblicato il 17 ottobre 2023 da Redazione

Switch ad alte prestazioni per i contesti campus, capaci di instradare in modo “intelligente” il traffico degli access point e di prevenire i colli di bottiglia: questo, in breve, l’identikit dei FortiSwitch 600 e 2000 appena presentati da Fortinet. I due nuovi switch, fa sapere l’azienda, “sono progettati con le prestazioni e il numero di porte necessarie per soddisfare le esigenze dei campus moderni e per scalare in base alle crescenti esigenze di connettività”. Destinatari ideali sono, per esempio, gli uffici di grandi dimensioni, le strutture ospedaliere e le università.

FortiSwitch 600 garantisce velocità di accesso fino a 5 GE e uplink a 25 GE, ed è indicato per supportare il traffico dati dagli access point alle location business-critical. FortiSwitch 2000 è invece uno switch core per campus più grandi e complessi, e lalvora aggregando switch di accesso ad alte prestazioni (come il FortiSwitch 600). Entrambi i modelli prevedono un doppio alimentatore per garantire ridondanza, e intoltre si integrano con lo strumento di gestione AIOps di Fortinet e con i servizi FortiGuard AI-Powered Security (fra cui protezione avanzata dal malware, prevenzione delle intrusioni, sandboxing e il filtraggio Web).

“Fortinet fornisce soluzioni sicure di switching da 20 anni, il che la rende in una posizione unica per fornire ai clienti una soluzione di connettività sicura e completa per l’intera Lan”, ha dichiarato John Maddison, chief marketing officer ed executive vice president, Product Strategy di Fortinet. “Siamo l’unico vendor a offrire networking cablato e wireless completamente convergente e sicurezza AI-powered attraverso un’unica piattaforma, fornendo visibilità e sicurezza dal momento in cui un utente o un dispositivo si connette al network”.









Tra i primi a utilizzare i nuovi switch c’è il Meredith College di Raleigh, North Carolina, già cliente di Fortinet relativamente ai firewall. “I nostri clienti hanno bisogno di soluzioni potenti in grado di scalare con le loro esigenze di connettività, soprattutto nell’ambito del networking ad alte prestazioni”, ha sottolineato Ryan Ryszka, security systems engineer di Mainline Information Systems, società informatica partner di Fortinet. “FortiSwitch può lavorare anche da solo, ma raggiunge il massimo delle sue potenzialità quando è abbinato ad altre soluzioni all’interno del Fortinet Security Fabric”.