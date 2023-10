Connettività e competenze per preparare i professionisti di domani Zyxel offre al settore scolastico percorsi didattici completi e laboratori innovativi focalizzati sulla cybersecurity e sul networking. Pubblicato il 26 ottobre 2023 da Valentina Bernocco

Le tecnologie e le competenze sono i due pilastri su cui si regge la trasformazione del settore scolastico. A dirlo è il Pnrr, che su questi due temi focalizza parte dei propri obiettivi, ma è anche lo scenario consolidato nella scuola italiana, preesistente sia al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alla pandemia.

Nell’ultima edizione dell’Indice Desi della Commissione Europea, l’Italia è solo al 24esimo posto su 27 Paesi Ue sul fronte delle competenze digitali. Solo il 46% dei cittadini (versus una media Ue del 54%) possiede competenze digitali di base, mentre quelle di livello superiore sono padroneggiate solo dal 23% (versus 26% di media Ue). Questo accade in un momento in cui nelle aziende e anche nella Pubblica Amministrazione cresce la richiesta di personale esperto in tecnologie come il cloud e gli analytics.

Per queste ragioni il Pnrr, nella Componente 1 della Missione 4, include un investimento relativo proprio alle competenze: con 800 milioni di euro si vuole sostenere lo sviluppo della didattica digitale e la formazione di 650mila persone, tra docenti e personale scolastico. Altro investimento chiave della Missione 4 è quello battezzato “Scuola 4.0”, che con 2,1 miliardi di euro è teso a trasformare 100mila aule in “ambienti di apprendimento innovativi”.

In questo contesto si inserisce perfettamente la strategia di Zyxel, specialista del cloud networking e dunque di quella connettività tanto necessaria anche agli istituti scolastici. Le sue soluzioni consentono, infatti, di creare una robusta infrastruttura di rete con connessioni wireless performanti e protezione garantita tramite firewall. Questa rete è fondamentale per integrare strumenti di didattica digitale nelle scuole. Ma oltre alle tecnologie, l’azienda risponde alla “chiamata” dei bandi Pnrr anche con soluzioni che permettono di ridurre lo skill shortage.

“Da molti anni lavoriamo con il settore scolastico, su cui abbiamo quasi 15 anni di esperienza”, ha illustrato Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Italia & Iberia, durante l’ultima tappa dell’Esprinet Tour, organizzata lo scorso 5 ottobre a Padova. “Collaborando con le scuole abbiamo capito che un aspetto fondamentale è la formazione delle persone. Certamente è importante realizzare le aule multimediali, ma anche utilizzarle per formare gli studenti su quelle competenze che saranno sempre più richieste per le professioni del futuro. Mi riferisco ovviamente alla cybersicurezza, che è un tema trasversale, ma anche all’intelligenza artificiale”.



Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Italia & Iberia

Rosano ha sottolineato come negli ultimi anni l’evoluzione delle infrastrutture IT nelle aziende abbia determinato, sul mercato del lavoro, una crescente domanda di personale specializzato in networking e in cybersicurezza. Non a caso, quindi, Zyxel propone attraverso il suo canale di partner, il progetto Zyxel Cybersecurity Labs, una soluzione “chiavi in mano”, che include un kit con tutti gli apparati hardware necessari per allestire nelle scuole dei laboratori dedicati alla sicurezza informatica, protetti da firewall e connessi tramite Wlan. Ma non è tutto: l’offerta prevede anche contenuti didattici on-demand per formare e certificare gli studenti e gli insegnanti nel campo della cybersecurity e del networking.



Negli ultimi anni Zyxel ha lavorato con oltre settemila istituti scolastici, coinvolgendo nei progetti la propria rete di system integrator certificati. Un’iniziativa recente è quella realizzata con l’ITS Angelo Rizzoli di Milano: decine studenti hanno completato un corso di didattica esperienziale (teoria ed esercitazioni pratiche) che ha permesso di ottenere la certificazione di “Its Cloud and Data Security Specialist”.

“Il settore delle Ict è un terreno fertile per l'innovazione e il cambiamento. La collaborazione tra istituti formativi, come l'Its Angelo Rizzoli, e aziende come Zyxel è un esempio eccellente di come il mondo dell'istruzione e del lavoro possano unirsi per preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide e capitalizzare le opportunità di questo settore in continua crescita”, ha rimarcato Rosano. “Siamo presenti sul territorio grazie ai nostri partner di canale, con i quali cerchiamo di creare sinergie per proporci a settori verticali come l’istruzione e l’hospitality. Offriamo soluzioni per la cybersecurity complete, adatte a rispondere alle sfide attuali di protezione e di competenze”.