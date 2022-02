Contro il crimine, Cyber Guru è l’alleato di aziende e canale Ict Un webinar per illustrare le soluzioni di e-learning, e-training e formazione di Cyber Guru, e il nuovo partner program dell’azienda. In programma l'8 marzo. Pubblicato il 23 febbraio 2022 da Redazione

Attività di formazione a distanza per migliorare la consapevolezza sul cybercrimine, sulle sue tattiche e sui pericoli in cui è facile incappare: questa è la specialità di Cyber Guru, società che propone soluzioni per la formazione di conoscenze, competenze e awareness nel personale aziendale. L’offerta include soluzioni integrate per l’e-learning, programmi di e-training focalizzati sui rischi più diffusi (come il phishing) e percorsi di formazione basati sul canale video.

Soluzioni che permettono di tradurre in azione concreta il motto “conosci il tuo nemico”, applicato alla lotta contro gli attacchi informatici. La loro crescita è sotto agli occhi di tutti, tra casi di cronaca di ransomware, hackeraggi ed episodi DDoS, senza dimenticare l’apparentemente banale phishing, che oggi sempre più colpisce anche le aziende e non soltanto gli utenti singoli nella loro vita extralavorativa. Ammesso che, in tempi di lavoro ibrido (in cui si alternano la presenza in sede e lo smart working), abbia ancora senso fare una distinzione tra la divisione tra sfera professionale e sfera personale.

In questo nuovo contesto, emerso dalla pandemia, l’utilizzo di servizi cloud e di piattaforme di comunicazione e collaborazione è praticamente inevitabile, mentre la posta elettronica non ha perso il suo primato di strumento di lavoro essenziale. Di queste tecnologie abbiamo bisogno, ma è necessario potenziare le difese agendo innanzitutto sull’anello debole della catena della sicurezza: le persone.



Per scoprire di più sul modo in cui la piattaforma Cyber Guru aiuta i dipendenti d’azienda a difendersi contro il crimine informatico, l’appuntamento da segnare in agenda è il webinar promosso da Arrow, il prossimo 8 marzo dalle ore 15. Un evento rivolto innanzitutto agli operatori di canale: con il country manager di Cyber Guru, Vittorio Bitteleri, si parlerà di prodotti e strategie per la cybersicurezza aziendale, ma ci sarà anche spazio per presentare, con la channel account executive Stefania Danzi, il nuovo Partner Program. Clicca qui per registrarti al webinar “Perché diventare Partner di Cyber Guru?”.