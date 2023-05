Controllo dispositivi mobili aziendali, Nethive potenzia l’offerta La soluzione multi-tenant HiveFlow4B, rivolta alle grandi aziende, si aggiorna con capacità di intelligence e di controllo del rispetto delle policy. Pubblicato il 18 maggio 2023 da Redazione

Il controllo dei dispositivi aziendali che “escono” dalle sedi dell’organizzazione, come Pc portatili, tablet e smartphone, è un tema sempre attuale, considerando gli sviluppi dello smart working degli ultimi anni. Un esperto di monitoraggio della flotta di dispositivi aziendali è Nethive, società padovana che offre anche servizi di cybersicurezza, cloud e integrazione di sistemi in ambito networking.



Nethive ha rinnovato HiveFlow4B, soluzione multi-tenant e carrier-grade per il monitoraggio e il controllo del traffico dati della flotta mobile aziendale, rivolta principalmente alle grandi organizzazioni. Si tratta di un’applicazione agentless che permette alle aziende di gestire in autonomia le policy sul traffico dati e sulle app ammesse, nonché di ridurre costi e consumi elevati. HiveFlow4B produce report dettagliati sui consumi della singola Sim, sulle categorie di applicazioni o contenuti Web, sulle zone geografiche e di roaming. Inoltre permette di impostare e controllare le soglie di traffico dati e di configurare avvisi di consumo o di inattività.



La nuova release potenzia gli aspetti di sicurezza informatica e le capacità di governance sul traffico del mobile aziendale e la possibilità di personalizzare quote e soglie di traffico per le diverse SIM aziendali. In particolare, l’aggiornamento potenzia le funzionalità di rilevamento e blocco delle minacce mobile, fermando in tempo reale i cyber attacchi più comuni (e già noti) senza la necessità di installare alcuna app sul dispositivo. La funzione Mobile Security Policies, inoltre, permette di identificare migliaia di applicazioni all'interno del traffico di rete mobile per un'ispezione approfondita e un'applicazione granulare dei criteri di sicurezza aziendali. Terza novità, la funzionalità Privacy & Ad Blocker blocca il tracciamento dei dati di navigazione (realizzato dai tracker inclusi in alcuni siti Web), proteggendo la privacy e aumentando la velocità.



Il modulo di Security Report consente, invece, di avere piena visibilità sugli eventi di sicurezza e di Web filtering accaduti sulle Sim aziendali, grazie a numerosi grafici aggiornati in tempo reale per rilevare immediatamente il numero totale di eventi di sicurezza rilevati, l’andamento degli incidenti mese per mese e il dettaglio per singole mese/anno. HiveFlow mette a disposizione anche un portale di gestione automatizzabile, che permette di governare la flotta mobile in tempo reale e in piena autonomia.



“La nostra soluzione agentless impedisce qualsiasi tentativo di utilizzo di SIM su dispositivi non autorizzati”, ha sottolineato Alessandro Bellato, cofondatore e owner di Nethive. “Le imprese possono creare un inventario di tutti i dispositivi aziendali e assegnarli a una Sim specifica. Una volta censite tutte le Sim aziendali, è possibile associarle a profili di utilizzo personalizzati. In questo modo l’azienda cliente ha piena autonomia nella creazione e nella gestione dei bundle di traffico contrattualizzati per aree geografiche e monitorarne il consumo in tempo reale”.



La Web app di HiveFlow web app permette di restare costantemente aggiornati sul consumo dei dati mobili per ogni area geografica, nonché di avere completa visibilità sugli eventi di sicurezza e Web filtering che si sono verificati sulla Sim. “Grazie alla nostra soluzione”, ha proseguito Bellato, “gli operatori telefonici potranno offrire un servizio digitale on top alla pura connettività. Le imprese invece avranno a disposizione un’unica soluzione che consente loro di avere completa governance del parco mobile aziendale, un incremento delle performance lavorative e un risparmio sui costi di roaming, proteggendo nel contempo tutta la connettività mobile dai cyber attacchi”.



Fondata nel 2014, Nethive conta oggi su uno staff di circa 45 dipendenti e sviluppa un fatturato vicino ai 10 milioni di euro. Quest’anno l’azienda si sta aprendo verso i mercati esteri, in particolar modo in Iberia e Africa.