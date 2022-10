Cornerstone migliora l’e-learning e amplia l’offerta di contenuti In Cornerstone Content Studio e in Cornerstone Content Anytime arrivano funzionalità basate su intelligenza artificiale e nuovi corsi su tematiche di inclusione. Pubblicato il 27 ottobre 2022 da Redazione

L’intelligenza artificiale può essere preziosa anche nelle tecnologie di e-learning e sviluppo delle competenze professionali. Questo è il campo in cui si muove Cornerstone e l’azienda ha appena annunciato un allargamento dell’offerta con nuove funzionalità di ricerca, selezione e integrazione dei contenuti basate appunto sull’intelligenza artificiale. Inoltre ha allargato a un maggior numero di utenti l’accesso a uno dei propri prodotti.

Le novità riguardano innanzitutto Content Studio, una piattaforma che permette alle aziende di scoprire, combinare, allineare e selezionare contenuti da molteplici cataloghi. Manager o responsabili della formazione in azienda hanno piena visibilità sulle performance e i contenuti scelti. Grazie all’intelligenza artificiale, inoltre, la piattaforma suggerisce le azioni da intraprendere a seconda delle esigenze di ogni singolo utente.

Seconda novità, l’accesso a Content Anytime sarà esteso a tutte le piattaforme di learning. Si tratta di una soluzione fruibile in abbonamento che permette alle aziende di offrire ai dipendenti o collaboratori una formazione personalizzata e confezionata secondo format di facile consumo. Content Anytime finora è stato disponibile per i clienti EdCast ma la compatibilità sarà estesa a SumTotal entro il primo trimestre del 2023 e ad altre piattaforme di learning nel corso dell’anno.

Content Anytime consente alle aziende di confezionare e veicolare i propri contenuti, ma la piattaforma mette a disposizione anche dei corsi di formazione creati dalla stessa Cornerstone (“Cornerstone Originals”). Otto nuovi corsi su argomenti di grande dibattito (per esempio l’antisemitismo, l’islamofobia, la sindrome dell’impostore e le dipendenze) allartano l’offerta di tavole rotonde “A Seat at the Table”, dedicata ai temi della diversità, equità, inclusione e appartenenza Diversity, Equity, Inclusion and Belonging, Deib). Debutta, poi, una serie originale chiamata “Skills for Scale” e realizzata in collaborazione con la società di comunicazione multimediale WaitWhat: obiettivo di ogni corso è sviluppare lo spirito imprenditoriale, per esempio imparando a trasformare un’idea in progetto e a comunicarlo all’interno dell’azienda. Altra nuova serie originale si intitola “For Starters” e punta a portare consapevolezza sui temi Deib, aiutando le aziende a definire le proprie scelte di lessico e a stimolare il confronto tra i colleghi.

“Poiché l’ambiente di lavoro è soggetto a costanti e profondi cambiamenti che richiedono competenze solide e puntuali, uno dei migliori investimenti strategici che le Risorse Umane possano fare oggi è quello nei contenuti formativi”, ha commentato Summer Salomonsen, Global VP, Content Product & Head di Cornerstone Studios. “Il coinvolgimento delle persone non può prescindere da un’efficace strategia di gestione dei contenuti, dall’investimento nella user experience e da una reale comprensione delle esigenze e dei desideri degli utenti. Content Business espande il suo portfolio per rispondere a questi bisogni formativi e per aiutare le persone a essere artefici del proprio percorso di crescita professionale.”

I numeri di Cornerstone testimoniano una chiara crescita di interesse, nelle aziende, per la formazione e l’aggiornamento professionale. Nel primo semestre di quest’anno sulle piattaforme di Cornerstone la fruizione dei contenuti formativi è cresciuta del 27% rispetto al primo semestre 2021, per un totale di oltre un miliardo di minuti di contenuti consumati. Inoltre è cresciuto il numero dei corsi portati a compimento dagli utenti.