Cornerstone passa l’incarico di Cto a Srinivasa Ogireddy Dopo il recente cambio al vertice, con la nomina del nuovo Ceo, al posto di Mark Goldin subentra un nuovo chief technology officer. Pubblicato il 11 febbraio 2022 da Redazione

Dopo la recente nomina di un nuovo Ceo, Himanshu Palsule, ora Cornerstone OnDemand, azienda specializzata in soluzioni per la gestione delle risorse umane e la formazione, ha annunciato un cambiamento per il ruolo di chief technology officer. Al posto di Mark Goldin, è stato scelto Srinivasa Ogireddy, manager con esperienza più che venticinquennale, che nella sua carriera ha guidato team specializzati nelle aree dell'architettura delle applicazioni, dello sviluppo prodotto, del controllo qualità e delle operations in campo IT. Il suo ingresso in Cornerstone risale a due anni in conseguenza dell'acquisizione di Saba Software, di cui Ogireddy era Cto.



Dal 2020, all’interno di Cornerstone, ha ricoperto il ruolo di executive vice president, engineering, platform & cloud. Laureato in ingegneria meccanica al Birla Institute of Technology and Science (BITS) di Pilani, India, ha anche in tasca un master in Computer Applications. Prima di entrare in Saba ha lavorato all’interno di Coremetrics, una società di Ibm, e all’interno di Engineers India Ltd.

“Essere il nuovo Cto di Cornerstone è per me un grande onore”, ha dichiarato Ogireddy. “So quanto Cornerstone abbia fatto per creare un team di ingegneri ed esperti in tecnologia di altissimo livello. Sono ansioso di raccogliere questa nuova sfida, di lavorare insieme a tutto il team per continuare a rafforzare la nostra tecnologia in modo strategico e per affrontare la nuova fase di crescita che ci attende”.

“Mark Goldin ha svolto un eccellente lavoro nella creazione di un team globale e ha gettato solide basi per lo sviluppo delle nostre soluzioni cloud”, ha commentato il Ceo di Cornerstone, Himanshu Palsule. “Oggi siamo entusiasti che il testimone di Cto dell’azienda passi a Srini; le sue capacità di leadership e tecniche sono ciò di cui abbiamo bisogno per accelerare la nostra tabella di marcia. Sotto la sua guida, continueremo a migliorare le nostre soluzioni e a fornire ai nostri clienti ancora più valore a livello di innovazione per supportarli al meglio nel percorso di trasformazione e di sviluppo del personale seguendo i rapidi cambiamenti cui il luogo di lavoro è soggetto”. Le soluzioni per le risorse umane e la formazione di Cornerstone, disponibili in cinquanta lingue, oggi sono usate da circa seimila aziende clienti, per un totale di 75 milioni di utenti finali.