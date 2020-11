Cresce anche grazie allo smart working il giro d’affari di Dell Nel trimestre di agosto, settembre e ottobre i ricavi della società crescono del 3% anno su anno, il reddito operativo del 35%, con il traino dei Pc utilizzati per il lavoro e la didattica a distanza. Pubblicato il 25 novembre 2020

Un po’ in tutto il mondo la necessità di lavorare da casa e di far studiare i ragazzi con la didattica a distanza ha stimolato l’acquisto di nuovi Pc. Dell Technologies è tra i vendor che hanno beneficiato di questa nuova ondata di domanda conseguente alla pandemia di covid-19, e i numeri del terzo trimestre dell’anno fiscale in corso lo dimostrano: nel periodo di agosto, settembre e ottobre i ricavi della società crescono del 3% anno su anno, il reddito operativo del 35%.

Nei tre mesi l’azienda texana ha ottenuto 23,5 miliardi di dollari di ricavi (il 3% in più rispetto all’analogo periodo del 2019, appunto), anziché i 21,85 miliardi di dollari attesi dagli analisti di Wall Street; il reddito operativo è salito del 35%, a quota 1,1 miliardi di dollari; l’utile per azione Gaap è cresciuto addirittura del 64%, a 1,08 dollari, mentre su base non-Gaap il valore è di 2,03 dollari (ben superiore agli 1,4 dollari pronosticati dagli analisti). “Nel trimestre abbiamo riscontrato una domanda senza precedenti per le soluzioni per il lavoro e lo studio a distanza”, ha commentato Jeff Clarke, vice chairman e chief operating officer di Dell, “e i ricavi sono saliti a 23,5 miliardi di dollari. Allo stesso tempo abbiamo accelerato nella nostra strategia ‘as-a-Service’ e nelle nostre capacità di cloud ibrido fino all’edge. Questo ci mette in condizioni di essere vincenti in questi mercati in crescita e aiuta i clienti a gestire i dati e i carichi applicativi in tutte le loro attività”.

Gli effetti dell’incremento di vendite di Pc si riflettono sui risultati della divisione Client Solutions Group, i cui ricavi trimestrali hanno toccato la cifra record di 12,3 miliardi di dollari (3,5 miliardi dai prodotti consumer e 8,8 miliardi da quelli destinati alle aziende) e il cui reddito operativo ha raggiunto per la prima volta il miliardo di dollari. Tra i prodotti, spicca la crescita a doppia cifra dei notebook Latitude e Precision, ma ancora di più (a tripla cifra, addirittura) sono aumentate le vendite di Chromebook rivolti all’utenza professionale.

I ricavi della divisione Infrastructure Solutions Group nel trimestre hanno raggiunto gli 8 miliardi di dollari, anche in questo caso alimentati dalla domanda di soluzioni per il lavoro da remoto e per la business continuity. Di questa quota, 3,9 miliardi di dollari provengono dalla vendita di prodotti per lo storage, mentre 4,2 miliardi derivano da server e apparati di networking. Il giro d’affari di Vmware (azienda integrata all’interno di Dell Technologies) nel trimestre ha segnato una crescita dell’8% su base annua, toccando i 2,9 miliardi di dollari.