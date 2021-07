Cresce la domanda per S/4 Hana e Rise with Sap Nel secondo trimestre 2021 l’azienda ha ottenuto 6,67 miliardi di euro di ricavi, in calo dell’1% anno su anno, ma ha visto crescere i clienti dell’Erp e dei servizi di trasformazione digitale. Pubblicato il 21 luglio 2021 da Redazione

Cresce la domanda per S/4Hana e altri prodotti cloud di Sap, oltre che per i servizi “trasformativi” Rise with Sap. Sono questi i punti forti tra i risultati del secondo trimestre 2021 di Sap, un periodo nel quale l’azienda ha mostrato un andamento sostanzialmente stabile, con qualche segno più e qualche segno meno, ma con l’evidente crescita dell’Erp S/4HANA e del programma Rise with Sap, lanciato la scorsa primavera con un’offerta di soluzioni customizzate per la trasformazione digitale tramite Erp, Robotic Process Automation, intelligenza artificiale, analytics.

Nel trimestre di aprile, maggio e giugno la società ha totalizzato 6,67 miliardi di euro di ricavi su base Ifrs, corrispondenti a un calo dell’1% anno su anno (ma a valuta costante rappresentano un incremento del 3%). Gli utili per azione calcolati su base Ifrs sono stati di 1,15 euro. Cala del 23% il profitto, 0,98 miliardi di euro, ma su base non-Ifrs si registrano un incremento del 3% e un risultato di 1,922 miliardi di euro. Le vendite dell’offerta cloud sono invece cresciute dell’11%, per un valore di 2,28 miliardi di dollari.

Nel trimestre sono stati firmati più di 250 contratti relativi all’offerta Rise with Sap, selezionata anche da aziende come Amd, Coop Switzerland, Etihad Airways e Siemens Energy. Nei tre mesi, inoltre, S/4 Hana ha guadagnato più di 600 nuovi clienti, portando il conteggio totale a oltre 17.000 (numero che segna una crescita del 16% anno su anno).

“Stiamo osservando una forte adozione della nostra offerta cloud”, ha commentato l’amministratore delegato, Christian Klein, “dal momento che i clienti scelgono Sap per la trasformazione del loro business. La nostra strategia sta funzionando. Questo è il terzo trimestre consecutivo di forte execution e continuiamo a fornire impareggiabile valore ai clienti attraverso la forza della nostra piattaforma e delle nostre applicazioni”.

A detta di Sap, l’erosione del margine operativo nel trimestre è dovuta alle maggiori spese di compensazione, principalmente allo spin-off di Qualtrics. L’azienda sviluppatrice dell’omonima piattaforma di experience management era stata acquisita da Sap nel 2019 per 8 miliardi di dollari (operazione definita da Sap come “un grande successo”, oltre le aspettative) e nel 2020 è stata esternalizzata per poter garantire maggiore libertà d’azione. Qualtrics rimane però per Sap “il più importante partner per il go-to-market e per la ricerca e sviluppo”.