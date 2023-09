Cybersicurezza, HiSolution accelera su prodotti e servizi di Sophos Il Managed Service Provider toscano aggiunge in offerta le più recenti soluzioni di Sophos e punta alla certificazione Platinum. Pubblicato il 26 settembre 2023 da Redazione

Le tecnologie e i servizi di sicurezza di Sophos trovano in HiSolution un nuovo motivatissimo, ambasciatore. Un ambasciatore non del tutto nuovo, in realtà, perché il Managed Service Provider toscano già da tempo veicola l’offerta di Sophos al punto di essere diventato un suo Gold Partner e da vantare al proprio interno dieci figure certificate, tra agenti di vendita e profili tecnici.



Ora, però, HiSolution fa un passo ulteriore e punta diventare un Platinum Partner: questo significherà avere al proprio interno quattro addetti alle vendite e otto figure tecniche certificate, nonché raggiungere un fatturato annuo di fatturato di 500mila euro derivante dalla vendita di soluzioni Sophos. Queste verranno proposte alle aziende facendo leva sulle competenze tecniche degli specialisti HiSolution, che si occupano della fase di setup del progetto e del post vendita, proponendo anche servizi di contorno.

Sul fronte dell’offerta, HiSolution spingerà soprattutto sulle soluzioni di punta di Sophos, ovvero Managed Detection and Response (servizio gestito di rilevamento e risposta agli attacchi, anche contornato da altri servizi di HiSolution), Sophos Intercept X Advanced (protezione e risposta agli attacchi agli endpoint, mitigazione, investigazione e threat hunting), Sophos Firewall XGS (con doppio processore, adatto per proteggere applicazioni cloud e reti SD-Wan) e Sophos Mobile (gestione e protezione degli endpoint iOS, Android, Chrome OS, Windows 10 e macOS).

“Da anni investiamo nella collaborazione con Sophos, certi dell’elevata qualità delle soluzioni offerte e dell’expertise che viene regolarmente condivisa e ci impegniamo costantemente per elevare i livelli di certificazione che ci legano”, ha dichiarato il Ceo di HiSolution, Luca Coturri. “Siamo certi, e stiamo per questo lavorando di concerto con i nostri referenti in Sophos, di poter raggiungere entro l’anno i livelli richiesti per ottenere la certificazione Platinum e questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione”.