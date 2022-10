Cybersicurezza, Zscaler annuncia l’acquisizione di ShiftRight La tecnologia di automazione dei workflow di sicurezza di ShiftRight sarà integrata nella piattaforma Zero Trust Exchange di Zscaler. Pubblicato il 25 ottobre 2022 da Redazione

Zscaler ha annunciato l’acquisizione di ShiftRight, società di San Francisco fondata nel 2019 e specializzata in tecnologie di Security Business Intelligence. La transazione è stata chiusa nel quarto trimestre fiscale di Zscaler (conclusosi il 31 luglio) ma è stata annunciata in un secondo momento, senza comunicarne il valore economico. Sappiamo invece qual è lo scopo di questa mossa: Zscaler puntava a integrare nella propria piattaforma nuove tecnologie di automazione dei workflow di sicurezza.

Zscaler Zero Trust Exchange è una piattaforma per la gestione degli accessi che connette utenti, dispositivi e workload in modo da garantire il rispetto delle policy aziendale. L’intergrazione delle tecnologie di ShiftRight permetterà alle aziende clienti di Zscaler di gestire più facilmente gli alert di sicurezza e di velocizzare i tempi di risoluzione degli incidenti di cybersicurezza.

“Sono molto lieto di dare il benvenuto a tutto il team di ShiftRight nella famiglia Zscaler”, ha dichiarato Jay Chaudhry, Ceo, presidente e fondatore di Zscaler. “Nel corso della nostra preesistente partnership tecnologica, abbiamo potuto constatare i notevoli benefici della loro tecnologia e la decisione di acquisire ShiftRight è stato quindi il passo successivo più logico. Ora con ShiftRight, estenderemo il valore della piattaforma Zscaler, semplificando le operazioni IT e di sicurezza attraverso l'automazione dei workflow di sicurezza. L'integrazione della tecnologia di ShiftRight nella piattaforma cloud di Zscaler aiuterà i clienti a stabilire chiare linee di responsabilità e a fornire visibilità in tempo reale per la gestione del loro livello di sicurezza”.

"ShiftRight si adatta in modo naturale a Zscaler Zero Trust Exchange, automatizzando la gestione delle responsabilità per i team di sicurezza", ha commentato il Ceo di ShiftRight, Sanjay Kalra. “Come funzionalità integrata nella piattaforma di Zscaler, la tecnologia di ShiftRight rafforzerà l'offerta di Zscaler e trasformerà la sicurezza in una soluzione collaborativa per i team interni per consentire loro di affrontare le numerose sfide di sicurezza, come la remediation, l’implementazione, la conformità e gli aggiornamenti".