Cyberwar, l’Ucraina colpita anche dagli attacchi informatici Un report di Microsoft svela i numeri e i meccanismi della cyberwar in corso. Pubblicato il 02 maggio 2022 da Redazione

Al dramma della guerra materiale in Ucraina negli ultimi due mesi e mezzo si è sovrapposta una cyberwar fatta di ransomware, attacchi DDoS, spionaggio, disinformazione e singoli hackeraggi su bersagli specifici. Il tema è caldo, basti guardare agli oltre 3,8 milioni di risultati restituiti da Google per la query “cyberwar Ukraine”. Il tema è caldo ma anche non del tutto nuovo, perché l’inizio di questa guerra parallela precede di anni l’invasione armata dello scorso febbraio.

Da anni che gruppi hacker legati al Cremlino realizzano operazioni altamente sofisticate o estese, come l’attacco del dicembre 2015 alle reti elettriche dell’Ucraina (in cui per ore restarono senza energia oltre 200mila persone) e la campagna del malware di data-wiping NotPetya, nel 2017. Oggi assistiamo però a una escalation senza precedenti. Per scoprire numeri e analisi interessanti sulla cyberwar in corso vi segnaliamo questo articolo sul blog di cybersicurezza di The Innovation Group, in cui si discutono i risultati emersi da un recente studio di Microsoft.