Da Acronis nuovi contenuti di formazione per Managed Service Provider Con la nuova Academy Msp i fornitori di servizi gestiti hanno a disposizione contenuti video e possibilità di ottenere badge. Pubblicato il 08 novembre 2023 da Redazione

I vendor tecnologici offrono sempre più opportunità e supporto agli operatori Msp (Managed Service Provider), cioè fornitori di servizi gestiti. In risposta alle richieste dei partner, Acronis ha ora ampliato la propria offerta di formazione, la Acronis Academy, con una declinazione specifica per gli Msp. La formazione aiuta: i partner che nel 2022 hanno seguito i corsi e ottenuto certificazioni tramite l’Academy hanno registrato un incremento del 60% nelle vendite di prodotti Acronis, mentre i problemi con richiesta di supporto si sono ridotti del 40%.



Acronis Msp Academy è programma di formazione che copre le operazioni aziendali, la tecnologia, le vendite e il marketing dei fornitori di servizi gestiti. Alcuni temi affrontati sono, per esempio, l’avvio di un’attività di Msp, le strategie di marketing, la gestione del personale tecnico. Il programma è strutturato su contenuti di breve durata (dai tre a sette minuti) e permette anche di ottenere un “badge” che certifica l’impegno profuso e le conoscenze ottenute, previo superamento di un esame.

“Acronis Msp Academy offre un'esperienza educativa personalizzata, permettendo agli studenti di esplorare argomenti specifici o seguire un percorso di apprendimento strutturato", ha spiegato Jon McCarrick, direttore evangelismo di Acronis. "La tecnologia in rapida evoluzione e il panorama aziendale richiedono un apprendimento continuo, e l'Accademia Msp è progettata per supportare le loro crescenti esigenze”.









Le prossime iniziative di Acronis includono l'organizzazione di boot camp ibridi (in presenza e online) in collaborazione con i distributori cloud e il lancio di nuove opzioni di formazione multilingue (online, offline e ibride), per garantire accesso al programma agli Msp di diversi Paesi.