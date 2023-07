Da Cloudera l’AI a misura di aziende con privacy e open source Llm Chatbot Augmented with Enterprise Data è un blueprint per Large Language Model che permette di costruire e gestire applicazioni sull’Open Data Lakehouse di Cloudera. Pubblicato il 04 luglio 2023 da Redazione

Anche Cloudera porta avanti la propria idea di intelligenza artificiale generativa, una tecnologia che non serve soltanto all’utente consumer per creare testi, per trovare informazioni sul Web o da un database, o per realizzare in pochi click immagini artistiche o simil-fotografiche. I large language model possono essere sfruttati anche dalle aziende per realizzare applicazioni che spaziano dalla ricerca di informazioni alla Business Intelligence, dalla generazione di contenuti visuali alla stesura di testi.

Cloudera sottolinea che non può esistere una AI affidabile se i dati, in prima battuta, non lo sono. Alle aziende servono, quindi, strumenti che garantiscano controllo sui dati stessi ma anche flessibilità nell’implementazione, potendo scegliere un qualsiasi cloud pubblico e privato e sfruttando l’open source.

Recentemente annunciato come prototipo, viene ora presentato ufficialmente Llm Chatbot Augmented with Enterprise Data, un blueprint per Large Language Model (LLM) pronto all’uso che permette alle aziende di costruire applicazioni di AI con un modello open source di loro scelta, allenato sulla base dei dati disponibili all’interno del contesto aziendale. La peculiarità è che tutta l’attività di training e di elaborazione viene gestita sull’Open Data Lakehouse di Cloudera, senza mai condividere i dati all’esterno.

Open Data Lakehouse si presta a questo utilizzo, trattandosi di un sistema che mette insieme le funzionalità di un data warehouse e di un data lake per alimentare soluzioni di Business Intelligence, apprendimento automatico e intelligenza artificiale. E avendo alle spalle la gestione di 25 milini di terabyte di dati dei propri clienti, Cloudera è in una posizione privilegiata per proporre una nuova soluzione di questo tipo, che viene erogato direttamente dal servizio Cloudera Machine Learning.



“Con questo immenso patrimonio di dati gestiti, Cloudera si trova in una posizione senza pari per guidare applicazioni basate su AI generativa e Open Data Lakehouse in un contesto enterprise”, ha sottolineato Fabio Pascali, regional vice president Italy della multinazionale. “L’intelligenza artificiale generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni sono validi quanto i dati su cui sono stati addestrati e hanno bisogno del giusto contesto. Affinché questi modelli e l’AI stessa abbiano successo, è necessario che siano affidabili. E la fiducia nell’AI inizia con la fiducia nei dati”.

“Il mercato dell'AI sta cambiando rapidamente”, ha proseguito Pascali. “La realtà è che i dati e il contesto enterprise saranno la costante del successo di qualsiasi modello Llm o AI. Cloudera aiuta da anni le aziende a trarre valore dall’AI e dal machine learning. Continueremo a innovare e a investire significativamente nella nostra intera suite di prodotti, in modo che i clienti possano beneficiare di applicazioni basate sull’AI affidabili, sicure e responsabili”.