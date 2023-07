Da Microsoft, Aws e Oracle corsi di formazione sull’AI Nuovi corsi online con associata certificazione sui temi del machine learning, dei large language model e delle applicazioni di intelligenza artificiale. Pubblicato il 03 luglio 2023 da Redazione

In un mondo che cambia rapidamente sull’onda dell’intelligenza artificiale generativa e in particolare dei large language model, acquisire competenze in quest’area è strategico per molte professioni, a partire da quelle informatiche ma non solo. Conoscerne almeno i rudimenti è importante per tutti. Per questo le Big Tech impegnate nella corsa all’intelligenza artificiale stanno agendo anche sul piano della formazione, e gli ultimi annunci arrivano (praticamente in contemporanea) da Microsoft, Amazon Web Services e Oracle.

Microsoft, in particolare, vuol colmare il vuoto di conoscenza sull’Abc dell’intelligenza artificiale generativa, un ambito su cui l’azienda ha investito finora miliardi di dollari (principalmente per finanziare OpenAI e il progetto di ChatGpt, ma anche per integrare questa tecnologia nelle applicazioni di Office, in Teams, Dynamics e nel motore di ricerca Bing). La società di Redmond ha lanciato tramite LinkedIn un programma di formazione chiamato Career Essentials in Generative AI e rivolto non solo alle professioni informatiche.

Attraverso una serie di lezioni video, seguite da test, il programma (interamente in lingua inglese) permette di “scoprire le abilità richieste per applicare l’AI generativa alla vostra carriera”, si legge nella descrizione del corso, che è centrato sui concetti e sulle funzionalità chiave dei large language model.

Il corso permette di ottenere la certificazione “Career Essentials Certificate”: una volta completate tutte le lezioni e i relativi test è necessario passare un esame finale per poter scaricare l’attestato a inserirlo nel proprio profilo LinkedIn.

Decisamente più tecnico e rivolto agli addetti ai lavori è, invece, il corso di livello intermedio presentato da Aws in collaborazione con DeepLearning.AI, società che dal 2017 si occupa di formazione ed eventi sui temi dell’intelligenza artificiale. Fruibile sulla piattaforma Coursera nella sola lingua inglese, il corso ha una durata di tre settimane e promette di “preparare i data scientist e gli ingegneri a diventare esperti nella selezione, nell’addestramento, nella messa a punto e nella distribuzione di large language model per applicazioni del mondo reale”.

Il primo modulo, di durata settimanale, si focalizza sui casi d’uso, sul ciclo di vita dei progetti e sul pre-training degli algoritmi; il secondo è dedicato al fine-tuning, alla parametrizzazione e alla valutazione dei modelli; il terzo tratta ancora il fine-tuning, ma associato all'apprendimento rafforzato con feedback umano e altre tecniche. Per partecipare è necessario presentare richiesta, come già hanno fatto oltre 30mila persone.



Più democratico e aperto, ma focalizzato sulla tecnologia proprietaria, è il programma di formazione e certificazione presentato da Oracle: è gratuito, declinato in 13 lingue e accessibile ruoli IT di diverso livello di competenza. In questo caso l’intelligenza artificiale è solo una delle tematiche trattate.



L’obiettivo dichiarato è quello di aiutare ad acquisire le competenze più richieste, in particolare per quanto riguarda la progettazione e l'implementazione di soluzioni che utilizzano la Oracle Cloud Infrastructure, capacità di AI/ML e gestione dei dati, oltre alle Oracle Fusion Cloud Applications (offerta che comprende Erp, gestione delle supply chain, gestione delle risorse umane, eccetera). Il programma include lezioni tenute da esperti di Oracle, contenuti on-demand, esami pratici, test e certificazioni (i contenuti di formazione restano a disposizione a tempo indeterminato, mentre le certificazioni sono ottenibili tramite Oracle University fino al 31 agosto 2023). Le competenze riguardanti machine learning e intelligenza artificiale pertengono alla Certificazione Oracle Cloud Infrastructure.

“Con i tassi di crescita di Oci e Oracle Fusion Applications in rapida accelerazione, la domanda di formazione e certificazioni sui servizi Oracle Cloud è ai massimi storici", ha dichiarato Damien Carey, senior vice president di Oracle University. “Rimanere al passo con i tempi e ottenere la certificazione Oracle può contribuire ad accelerare la carriera del/la discente, indipendentemente dal suo livello di formazione o dal ruolo che ricopre. Abbiamo già avuto migliaia di iscritti in un breve lasso di tempo, soprattutto in aree in forte crescita come AI e sicurezza".