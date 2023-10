Da Zyxel firewall multi-gigabit che facilitano la gestione delle reti Per l’utenza delle piccole e medie imprese debutta la serie Usg Flex H, con interfacce da 1 a 10 G e porte Ethernet software-defined. Pubblicato il 30 ottobre 2023 da Redazione

Anche le piccole e medie imprese spesso hanno bisogno di connessioni di rete veloci e protette, di “livello enterprise”, come si suol dire. Ma per una rete multi-gigabit serve un firewall altrettanto performante. Qui si colloca la nuova proposta di Zyxel, i sei modelli di firewall della serie Usg Flex H, con interfacce da 1 a 10 G e una o due porte Ethernet software-defined. Una caratteristica, quest’ultima, in precedenza disponibile solo sui modelli di fascia enterprise.



Rispetto alla generazione precedente, i nuovi firewall garantiscono prestazioni tre volte superiori in termini di throughput per Vpn e Utm (Unified Threat Management). Alcuni modelli sono dotati di opzioni Power over Ethernet (PoE), con supporto a un massimo di 30 Watt, per connettere e alimentare dispositivi quali router 5G e access point WiFi 6E, semplificando il cablaggio della rete. L'inclusione di porte Ethernet software-defined (LAN/WAN selezionabili) finora era stata prevista da Zyxel solo nei firewall di livello enterprise.



“La serie Usg Flex H offre alle Pmi prestazioni ineguagliabili, maggiore sicurezza e un'esperienza utente semplificata”, ha commentato Ken Tsai, senior associate vice president della Sbu Gateway di Zyxel Networks. Questa nuova generazione di appliance firewall Zyxel Networks ad alte prestazioni offre la velocità e le capacità necessarie per adattarsi all'evoluzione delle esigenze di sicurezza delle reti multi-gigabit e per fornire una protezione efficace alle preziose risorse digitali".



Le funzionalità di sicurezza sfruttano la “cloud intelligence” di Zyxel, arricchita da intelligenza artificiale. La protezione a più livelli include sandboxing, anti-malware, filtraggio DNS/IP/URL, intrusion prevention system (Ips) e application patrol. La nuova serie supporta, inoltre, i protocolli Vpn più diffusi, come IKEv2/EAP e SSL VPN, e può essere utilizzata su più sistemi operativi attraverso un’unica chiave di licenza Zyxel Networks SecuExtender Vpn Client.



Gli amministratori di rete possono scegliere tra una protezione standalone o la gestione centralizzata tramite l’applicazione Nebula Cloud, da cui si può accedere alla interfaccia grafica del dispositivo e alle funzioni di gestione dei dispositivi in rete (cablati e wireless). La serie Usg Flex H si distingue dalle precedenti anche per la presenza del nuovo sistema operativo, uOS, caratterizzato da interfaccia semplice e intuitiva. La dashboard grafica offre una panoramica chiara e completa sulla sicurezza dell'intera rete.