Dall'integrazione fra SgBox e Cybertrust365 si rafforza SecureGate Un unico brand descrive l'offerta di cybersecurity delle due realtà in precedenza distinte. Siem e Soar al centro di una proposizione venduta a licenza o come servizio gestito. 23 novembre 2023

Il brand SecureGate emerge come la nuova identità globale di marchi di rilievo nel campo della cybersecurity, come SgBox e Cybertrust365. La decisione di unificare le proposizioni delle due entità è il risultato della volontà di integrare l'offerta di prodotti e servizi gestiti di sicurezza. In parallelo, appare chiara la volontà di sfruttare le sinergie di gruppo per rispondere alle crescenti esigenze delle imprese.

Per sostenere le ambizioni di espansione a livello nazionale e internazionale, l'azienda sta specializzando ulteriormente le proprie competenze e formando team dedicati alle due business unit. SecureGate offre al mercato la piattaforma SGBox Next generation Siem & Soar, modulare e scalabile, oltre a un portafoglio integrato di servizi gestiti tramite CyberTrust 365. Qui è compreso il monitoraggio costante delle infrastrutture grazie al Soc attivo 24/7 e le attività di prevenzione delle minacce informatiche.

L'approccio di SecureGate alla sicurezza informatica si basa sull0idea di security by design, che mira a rafforzare la resilienza delle organizzazioni automatizzando i controlli sui dati sensibili e sviluppando una strategia di protezione dell'infrastruttura It: “Riconoscerci sotto l'unico marchio globale SecureGate è un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita”, ha indicato il Ceo Massimo Turchetto. “Crediamo che questa evoluzione ci permetterà di evidenziare la nostra capacità di rispondere alle esigenze di sicurezza in un'era caratterizzata da minacce sempre più insidiose".

Massimo Turchetto, Ceo di Securegate