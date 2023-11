Dalla cybersecurity all’osservabilità, la mutazione di Splunk In attesa di capire quando e come avverrà l’integrazione con Cisco, che ne ha annunciato di recente l’acquisizione, l’azienda mantiene la barra sulla propria evoluzione. Uno sguardo alla realtà italiana con il country manager e Area Vp Gianmarco Pizzuti. Pubblicato il 03 novembre 2023 da Roberto Bonino

Osservabilità e cybersecurity sono fra le problematiche più stringenti oggi per i Cio e It manager delle aziende. La capacità di governare questi aspetti, infatti, consente di garantire la continuità, la qualità e l’affidabilità dei servizi digitali. Di questo si occupa oggi Splunk, in un percorso evolutivo che dalla sicurezza e dalla gestione dei dati di sistema si è progressivamente spostato verso le soluzioni che permettono di misurare e tenere sotto controllo le performance, la disponibilità e la consistenza dei sistemi informativi, rilevando e intervenendo sui possibili incidenti.

Il cammino è stato avviato da qualche tempo e sta proseguendo, come conferma il country manager e area vice president Gian Marco Pizzuti: “Ci siamo fatti conoscere per l’offerta in ambiti come Siem e log management, ma ci siamo evoluti dall’osservazione degli attacchi a quella dei processi e delle infrastrutture. Sappiamo di avere competitor riconosciuti, come Dynatrace o AppDynamics, ma non a caso si tratta di realtà che oggi stanno cercando di allargarsi verso la cybersecurity, dove invece noi siamo già presenti e non è molto facile accreditarsi da neofiti”.

Certo, lo scenario è destinato a mutare nel medio termine, poiché il futuro dell’azienda dal suo nuovo padrone, Cisco, che ne ha annunciato l’acquisizione in settembre: “Ci vorrà almeno un anno per capire come si configurerà la nuova realtà”, prevede Pizzuti. “Di certo, la combinazione delle due aziende appare promettente e per noi significa diventare un big player anche in termini dimensionali”. Qualche conseguenza d breve termine si sta già vedendo, come dimostra la recentissima decisione di Splunk di tagliare circa il 7% del proprio organico, dopo aver già disposto una prima riduzione più contenuta nel febbraio scorso.

Gian Marco Pizzuti, area vice president e country manager di Splunk

L’azienda è sul mercato da un ventennio e si è ricavata uno spazio riconosciuto nella capacità di raccogliere tutti i log di informazioni dai sistemi informativi e consente all'It di esplorarli alla ricerca di anomalie, ottimizzazioni e visibilità su ciò che accade all'interno delle macchine: “La nostra piattaforma è la base della nostra proposizione, ma non siamo mai stati una vera azienda di prodotto”, commenta Pizzuti. “Lavoriamo sui progetti e proponiamo una soluzione molto personalizzabile, tant’è vero che esistono sul mercato quasi 2.900 applicazioni con un connettore per Splunk”. Anche nel campo dell’osservabilità, la nuova frontiera dovrebbe essere rappresentata dall’intelligenza artificiale generativa, in grado di creare dati sintetici riferiti alle condizioni reali dei sistemi, realizzare automazioni prima difficilmente immaginabili e aiutando a prevedere anche ciò che potrà accadere in futuro: “Sul machine learning applicato alla cybersecurity in realtà stiamo lavorando da almeno un decennio”, puntualizza Pizzuti. “Possiamo già strutturare pattern di attacco per automatizzarne la risoluzione e non consegnare ai Soc solo subset di dati, ma anche analisi”.

In Italia, l’azienda è presente da diversi anni e procede lungo un percorso di crescita consolidato con l’assegnazione di gare importanti nella Pubblica Amministrazione, in particolare con Consip e con il Polo Strategico Nazionale: “In realtà a Roma siamo arrivati da poco”, racconta Pizzuti. “Siamo più radicati nel finance, nelle telco e soprattutto nel manufacturing, dove lavoriamo anche sulla protezione dei plant, che rappresentano la parte di esposizione ad attacchi più delicata”.

Fra i clienti consolidati in Italia, troviamo Italo, cha ha iniziato a utilizzare Splunk per garantire la business continuity attraverso l’osservabilità delle applicazioni: “A fronte della richiesta del business di poter disporre di strumenti che consentano di prendere decisioni e agire più velocemente”, spiega Daniele Deligia, Cio di Italo, “abbiamo capito che potevamo sfruttare in modo più esteso la piattaforma. Oggi, monitoriamo veri processi e abbiamo integrato meccanismi di automazione, per esempio per la prevenzione dalle frodi. Ma abbiamo sviluppato una dashboard che in realtà ci consente di controllare tutti i nostri canali di vendita su ogni macchina che eroga biglietti minuto per minuto, in modo tale da avere sempre sott’occhio le performance di vendita”.