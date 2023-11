Dati preziosi per le aziende, ma accuratezza e sicurezza sono ostacoli Un report di Salesforce evidenzia che il 62% dei responsabili IT italiani ha difficoltà a definire le priorità aziendali attraverso gli analytics. Pubblicato il 23 novembre 2023 da Redazione

Si parla molto, oggi, di intelligenza artificiale e delle opportunità che può offrire alle aziende, ma c’è un tema di fondo da affrontare per poter sbloccare questo potenziale: i dati. Ancora molte aziende non sanno trarne valore pienamente, come emerge da un nuovo studio di Salesforce, “State of Data & Analytics”, frutto di ben 10mila interviste a decisori aziendali (anche italiani), sia Line of Business sia di area IT. In area IT e analytics, il 92% dei decisori crede che oggi, più che mai, ci sia bisogno di dati affidabili



In Italia, il 62% dei responsabili IT ha detto di avere ancora difficoltà a definire le priorità aziendali attraverso l’analisi dei dati, e una percentuale quasi analoga (63%) teme quindi di non poter cogliere i vantaggi dell’AI. Questo è il momento di affrontare il problema: per l’86% dei responsabili IT italiani, i progressi dell'intelligenza artificiale rendono la gestione dei dati una priorità assoluta. Ancor più pessimismo emerge al di fuori dell’area IT. Tra i dirigenti d’azienda italiani, solo il 36% ha piena fiducia nell’accuratezza dei propri dati. E la mancanza di fiducia nell’accuratezza è, insieme ai rischi di cybersicurezza, il principale ostacolo alla concretizzazione del potenziale dei dati.

“La sicurezza e l’affidabilità dei dati sono da tempo elementi importanti per il successo delle iniziative aziendali”, ha commentato Stefano Maio, vicepresidente alle vendite e country leader per l’Italia di Tableau, una divisione di Salesforce. “Ma le continue evoluzioni nel campo dell’intelligenza artificiale hanno reso questi elementi assolutamente fondamentali. La rivoluzione dell’AI è in realtà una rivoluzione dei dati, e la strategia AI di un’azienda deve essere forte quanto quella sui dati, tenendo sempre la fiducia come perno essenziale attorno a cui ruota tutto”.

I risultati emersi a livello globale confermano il quadro. Per i dirigenti delle linee di business, le principali sfide connesse ai dati sono, nell’ordine, le minacce di cybersicurezza, la quantità dei dati stessi, la mancanza di competenze, i tempi lunghi necessari per ottenere insight e la mancanza di un’unica “fonte di verità” certa. Per chi, in azienda, si occupa di IT e analytics, le principali sfide sono invece la cybersicurezza, la mancanza di armonizzazione tra i dati, la incostante qualità e accuratezza, limiti del budget da spendere e difficoltà legate alla migrazione in cloud..

Le aziende tuttavia si stanno adoperando per superare questi ostacoli. In Italia l’85% dei leader IT utilizza la governance dei dati per garantire e certificarne la qualità e il 78% è intenzionato a investire di più (da qui a un anno) nella formazione del personale sul tema dei dati, per rafforzare la cultura interna.

