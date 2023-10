Decine di enti pubblici dell’Unione Europea verso il cloud di Oracle La Oracle Cloud Infrastructure è stata scelta dalla Commissione Europea in seguito a una procedura competitiva di appalto. Pubblicato il 31 ottobre 2023 da Redazione

Oracle da anni sta continuando a investire nel cloud, e l’impegno è ben ripagato. Non solo perché la componente cloud dell’offerta è quella nettamente più in crescita, ma perché la Oracle Cloud Infrastructure (Oci) ha appena guadagnato un cliente d’eccezione: la Commissione Europea. Oracle è stata selezionata in seguito a una procedura competitiva di appalto.



L’accordo di fornitura siglato, della durata di sei anni, prevede che decine di istituzioni, enti e agenzie dell'Unione Europea possano utilizzare i servizi di infrastruttura e di piattaforma (più di cento) di Oci. Si punta a ottenere i vantaggi tipici del cloud computing, come scalabilità, sicurezza, flessibilità e prestazioni affidabili.



Oracle ha sottolineato, inoltre, le caratteristiche differenzianti della propria infrastruttura cloud, come la facilità della migrazione delle applicazioni dagli ambienti on-premise a Oci, e come la sicurezza “by design”. Una serie di funzioni di cybersicurezza (tra cui tecnologie di cifratura avanzate, gestione integrata delle identità e controlli stringenti degli accessi) permette agli enti pubblici dell'Unione Europea di soddisfare i requisiti normativi in termini di conformità e governance dei dati, dunque di ridurre i rischi e i costi associati alle violazioni di compliance e di privacy.



La società di Redwood vanta tra i clienti del proprio cloud più di mille organizzazioni del settore pubblico - tra cui il Governo del Regno Unito, il Governo dei Paesi Bassi, il Governo Federale Australiano e il Dipartimento della Difesa statunitense. Nel primo trimestre dell’anno fiscale in corso Oracle ha ottenuto 12,5 miliardi di dollari di fatturato, segnando una crescita del 9% anno su anno, mentre le vendite legate al cloud (infrastruttura e piattaforma) sono aumentate del 30%. Al pari di altri fornitory hyperscale, anche Oracle sta ampliando l'offerta con servizi di calcolo e applicativi indirizzati all'intelligenza artificiale.