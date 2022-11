Detection & response diventano facili per gli Msp con Acronis La nuova soluzione Acronis Advanced Security + Edr, rivolta ai fornitori di servizi di cybersicurezza, semplifica la scoperta e la risposta alle minacce. Pubblicato il 10 novembre 2022 da Redazione

Quello dei servizi di cybersicurezza gestiti è uno dei segmenti più in crescita nel canale Ict. Non a caso, recentemente Palo Alto ha presentato una novità in quest’ambito e adesso è la volta di Acronis: l’azienda ha annunciato una nuova soluzione di Endpoint Detection and Response (Edr) rivolta innanzitutto ai fornitori di servizi gestiti (Managed Service Provider, Msp) ma anche al personale addetto alla cybersicurezza in azienda. Con Acronis Advanced Security + Edr, questo il nome, si possono facilmente condurrei attività di scoperta, contenimento e risoluzione delle minacce.

Soluzioni di Edr rivolte alle aziende e anche ai Managed Service Provider certamente già esistono sul mercato ma, sottolinea Acronis, sono spesso molto complesse da utilizzare o richiedono particolari integrazioni. Advanced Security + Edr, invece, funziona come una piattaforma unificata che permette agli Msp (o ai team IT aziendali) di riconoscere gli attacchi e di attivare azioni di ripristino rapido in pochi click, per esempio con rollback specifici per ogni tipo di attacco.

La soluzione, parte della piattaforma Acronis Cyber Protect Cloud, è stata sviluppata sulla base di standard di settore e avvalendosi del framework Mitre Att&ck. Molte le funzioni incluse: correlazione e interpretazione degli eventi attraverso il machine learning (con visibilità della catena di attacco associata al Mitre Att&ck), capacità di risposta integrate (inclusi rollback con un clic, specifici per ogni tipo di attacco), capacità di indagine, correzione, ripristino e risoluzione delle vulnerabilità (sfruttando ulteriori funzionalità della piattaforma Acronis Cyber Protect Cloud). Il tutto è gestibile attraverso una singola console e si basa su un agente unificato.

“La tecnologia Edr è un'aggiunta sostanziale ai nostri strumenti di Cyber Security”, ha sottolineato Candid Wüest, vicepresidente di Acronis Research. “Ad esempio, sappiamo che gli exploit zero-day, quelli ancora non registrati, sono responsabili dell'80% delle violazioni. Per contrastarli, ci concentriamo sulla sicurezza del mondo reale e diamo ai risultati di business dei nostri clienti e partner la priorità assoluta, perché rimediare in modo semplice e rapido agli attacchi è di estrema importanza”.

Il programma di accesso in anteprima ad Acronis Advanced Security + Edr sarà accessibile da dicembre per i partner Acronis, mentre la disponibilità generale è prevista per il primo trimestre 2023.