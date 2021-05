Distanziamento sociale facile con l’Rfid “indossabile” EgoPro Egopro Socia Distancing è un tag attivo Rfid, prodotto dall’italiana Ame e distribuito da Rs Components. Se non si rispettano le distanze di sicurezza, emette un allarme. Pubblicato il 14 maggio 2021 da Redazione

Mantenere il distanziamento sociale sul lavoro non è sempre facile, specie in luoghi affollati come fabbriche, magazzini, cantieri. L’attenzione può calare durante la lunga giornata lavorativa, ma un dispositivo indossabile come Egopro Socia Distancing può semplificare la vita e al contempo garantire la sicurezza e il rispetto delle norme anti covid19. Prodotto dalla italiana Ame (Advanced Microwave Engineering) e distribuito da Rs Components, Egopro è un tag attivo Rfid da indossare, agganciandolo alla cintura o al taschino o appendendolo al collo.

In questo piccolo e leggero oggetto, che misura 50 x 66 x 31 millimetri e pesa 80 grammi, sono racchiusi sensori di presenza che avvertono se un’altra persona si trova entro un certo raggio d’azione. In tal caso, il dispositivo emette un duplice allarme: le sue luci Led iniziano a lampeggiare, e contemporaneamente si attiva una vibrazione.

Con questo metodo è improbabile che chi indossa Egopro non si accorga della notifica, anche in ambienti rumorosi. La soglia di distanza di sicurezza può essere regolata in base alle necessità e alle linee guida per la prevenzione dei contagi di coronavirus (per esempio, a seconda che si lavori all’aperto o al chiuso e che si indossino oppure no le mascherine).

Gli avvisi possono anche essere trasmessi in modalità wireless a qualsiasi dispositivo mobile presente nel contesto, o in remoto tramite il cloud. Non mancano funzioni gestionali: tramite software, è possibile monitorare in tempo reale i dispositivi in dote ai lavoratori, nonché analizzare dati storici per valutare i livelli di sicurezza ed eventualmente modificare qualche regola.

Il tag è alimentato da una batteria ricaricabile, che vanta una durata di dodici ore e dunque copre tranquillamente la tipica giornata lavorativa ed eventuali straordinari. EGOpro Social Distancing viene venduto a circa 220 euro, Iva inclusa.