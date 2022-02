Distribuzione comunicazioni video, Centro Computer amplia l’offerta L’Enterprise Content Delivery Network di Kollective Technology è stato aggiunto all’offerta del system integrator. Il servizio poggia su Microsoft Azure. Pubblicato il 01 febbraio 2022 da Redazione

Centro Computer, system integrator appartenente al Gruppo Project, allarga la propria offerta con le soluzioni di Enterprise Content Delivery Network (Ecdn) di un vendor statunitense: si tratta di Kollective Technology, società specializzata proprio in sistemi per la distribuzione di contenuti video per le grandi imprese. Grazie all’accordo siglato, Centro Computer integrerà la propria offerta di servizi a canone per le aziende con la soluzione Ecdn del vendor americano.

Sul mercato da oltre vent’anni (fondata nel 2009 come Kontiki), Kollective Technology è stata la prima a introdurre una tecnologia di peer-to-peer delivery nel mondo delle grandi aziende. Dal quartiere generale ubicato in Oregon e dalle sue altre otto sedi in in Inghilterra, Germania, Singapore, Giappone, Australia e India, la società opera in 190 Paesi del mondo e sviluppa un fatturato annuo di 30 milioni di dollari.

La sua offerta Ecdn è una soluzione di peering che opera tramite cloud, poggiandosi su Microsoft Azure, ed è utilizzabile in formula Software-as-a-Service. Nativamente integrata nella Suite Microsoft 365, consente di scalare le comunicazioni basate su video in tutta la rete, permettendo di raggiungere il 100% della distribuzione con l’impiego dell’1% della larghezza di banda.



In altre parole, tramite Kollective è possibile compensare il 99% del consumo di rete, e questo evita che la distribuzione e la fruizione dei contenuti video impattino sul buon funzionamento delle operazioni aziendali. Questa soluzione di peering impiega canali di comunicazione in tempo reale all’interno del browser, e dunque per il reparto IT di un’azienda è facile distribuire eventi “live” su tutta la rete. La qualità dei video è la stessa per tutti gli utenti, a prescindere dal fatto che si trovino in sede o in smart working.

“Siamo molto contenti di questo accordo siglato con Centro Computer – Gruppo Project perché è partner certificato Microsoft e fortemente skillato nelle soluzioni di Unified Communications”, ha commentato Alessandra Azzena, Microsoft Channel & Alliances Director Emea di Kollective Technology. “Abbiamo già avviato insieme alcuni importanti progetti su clienti di rilievo e siamo certi che questa collaborazione ci darà molte soddisfazioni”.

“Sentivamo la necessità di integrare la nostra offerta con una soluzione in grado di rispondere alle esigenze delle grandi aziende in termini di performance di qualità nei collegamenti”, ha spiegato Roberto Vicenzi, amministratore delegato e digital innovation manager di Centro Computer. “Siamo specializzati in Unified Communications & Collaboration e la soluzione implementata da Kollective risponde appieno alle nostre aspettative”.