Doppio semaforo verde per l'operazione Broadcom-Vmware La Commissione Europea e la Cma britannica hanno dato parere positivo sulla prospettata acquisizione da 61 miliardi di dollari.

A più di un anno dall’annuncio dell’accordo tra le due parti, l’acquisizione di Vmware da parte di Broadcom è ancora in stand by. Le due aziende attendono l’approvazione degli enti regolatori, sia in Europa sia negli Stati Uniti, preoccupate di possibili danni alla concorrenza se verrà a crearsi un legame preferenziale tra i componenti hardware di Broadcom e i software per la virtualizzazione e la gestione del cloud di Vmware.



Il legame probabilmente si creerà, ma secondo i diretti interessati non danneggerà gli altri player del mercato delle infrastrutture di data center. A detta di Broadcom, anzi, la combinazione con Vmware permetterà alle aziende di “accelerare l’innovazione” e amplierà l’offerta disponibile sul mercato senza però creare alcun vendor lock-in.



Due semafori verdi sono però arrivati nell’ultima settimana: quello della Commissione Europea, prima, e quello della Competition and Markets Authority britannica a distanza di pochi giorni. L’indagine preliminare della Commissione ha determinato che, in effetti, c’è potenziale rischio di danno alla concorrenza per chi vende schede di rete, host adapter, adattatori storage.



Broadcom ha però offerto delle garanzie sul fatto che preserverà l’interoperabilità tra i software Vwmare e questi componenti, a prescindere dal produttore. D’altra parte è la stessa Commissione Europea ad ammettere che il compratore, in quanto nuovo proprietario di Vmware, non avrebbe interessi a diminuire il coinvolgimento dell’azienda in iniziative come Project Monterey (portate avanti con Nvidia, Intel e Amd). Inoltre, anche volendolo, Broadcom non avrebbe la capacità di legare il software di virtualizzazione di Vmware con il proprio software di cybersicurezza e per mainframe.

"Dopo aver esaminato le prove raccolte da Broadcom, Vmware e altri parti interessate, una commissione indipendente della Cma ha rilevato in via temporanea che l’accordo non ridurrebbe in modo significativo la concorrenza nella fornitura di componenti hardware per i server nel Regno Unito”, ha detto la Competition and Markets Authority.



"Broadcom è fiduciosa nel fatto che, al termine delle valutazioni, i regolatori vedranno anch’essi che la combinazione di Broadcom and VMware aumenterà la concorrenza nel cloud e avvantaggerà i clienti aziendali dando loro più scelta e controllo sulla collocazione dei propri workload”, ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’azienda. Broadcom prevede ancora di chiudere l’acquisizione entro la fine dell’anno fiscale 2023.