Engineering rafforza l'offerta industria 4.0 con Movilitas Il gruppo annuncia l'acquisizione di una società statunitense specializzata in soluzioni per il settore manifatturiero e punta a triplicare il proprio giro d'affari in quest'ambito. Pubblicato il 11 gennaio 2022

Dopo la recente acquisizione di C Consulting, c’è un nuovo ingresso societario nel Gruppo Engineering: attraverso la controllata Engineering US (avviata nel 2017), la holding ha incorporato Movilitas, azienda del Maryland specializzata in consulenza e progetti di smart supply chain e produzione digitale, soprattutto incentrati su tecnologia Sap. Con questa nuova acquisizione Engineering rafforza l’offerta della divisione Industries eXcellence Global, rivolta al settore manifatturiero e focalizzata su progetti e soluzioni di industria 4.0.



E non solo: si tratta, fa sapere l’ufficio stampa, di una tra le prime operazioni di una nuova fase di sviluppo del Gruppo Engineering, che punta a triplicare il giro d’affari nel settore industriale entro il 2026. La multinazionale, già presente in 12 Paesi con un totale di oltre 40 sedi, intende “accelerare la propria crescita organica anche a livello internazionale, oltre che in Italia, valorizzando competenze e talenti e continuando a investire per garantire la migliore offerta tecnologica a tutti i clienti nel mondo”.

Movilitas vanta un’esperienza ventennale, un team di oltre duecento specialisti, sette filiali operative (in Usa, Francia, Germania, Belgio, Ungheria, Regno Unito e India) e una presenza commerciale in una cinquantina di Paesi. L’operazione prevede il passaggio del 100% di Movilitas a Engineering, che integrerà l’offerta dell’acquisita nella propria divisione Industries eXcellence Global, “estendendo e rafforzando le sinergie tra mercati geografici e industriali, e generando valore esponenziale per i clienti”, ha sottolineato l’ufficio stampa.



In particolare, verrà potenziata l’offerta di soluzioni per la gestione del magazzino, la tracciabilità dei prodotti e la gestione degli asset, e ancora sarà possibile fare leva su modelli evoluti di Digital Twin per la progettazione, produzione e ottimizzazione di prodotti e processi. Engineering, inoltre, potrà proporre soluzioni proprietarie come Movilitas.Cloud, dedicata alla gestione della compliance.

“Gli importanti risultati raggiunti in poco tempo dalla nostra controllata Usa, che guida la divisione Industries eXcellence Global del Gruppo, ci hanno portato a definire questa rilevante acquisizione che conferma gli obiettivi molto ambiziosi del Gruppo non solo in Italia ma anche nei mercati esteri”, ha dichiarato il Ceo, Maximo Ibarra. “L’ operazione è coerente con la nuova fase che Engineering ha intrapreso e riflette il nostro obiettivo di rafforzare, nell’ottica di un’unica visione strategica, la presenza internazionale di un’azienda profondamente italiana. Intendiamo continuare a investire in nuove tecnologie e in competenze per guidare la sfida della trasformazione digitale per imprese, Pubblica amministrazione, cittadini. La valorizzazione delle sinergie infragruppo rappresenta per Engineering un asset importante per offrire ai clienti soluzioni sempre più aggiornate in tutti i settori merceologici e accompagnare la trasformazione del business”.

“Con Movilitas”, ha aggiunto Ettore Soldi, presidente di Engineering Usa e direttore della divisione Industries eXcellence Global, “incubiamo un team di specialisti tra i più competenti al mondo, capace di fornire soluzioni che coprono l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei processi dei clienti. Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a un team di innovatori talentuosi che ci supporteranno per continuare il nostro viaggio nei processi di trasformazione digitale. Insieme, renderemo possibile il futuro dell'industria".