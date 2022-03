Engineering si rafforza in ambito Industria 4.0 con PluSure L’acquisizione consente al Gruppo Engineering di ampliare l’offerta di consulenza e soluzioni di Product Lifecycle Management (Plm) e Manufacturing Operations Management (Mom) Pubblicato il 11 marzo 2022 da Redazione

Prosegue l’allargamento di Gruppo Engineering con una nuova acquisizione, arrivata a stretto giro dopo quelle di C Consulting, Cybertech e Movilitas. La quarta aggiunta nel giro di pochi mesi è PluSure, società di system integration fondata a Milano nel 2007 e specializzata in consulenza sul Product Lifecycle Management (Plm) per aziende dei settori automobilistico, aerospaziale, Difesa, macchinari e prodotti di consumo. Negli ultimi anni ha esteso le proprie competenze alle soluzioni di Manufacturing Operations Management (Mom), che permettono di digitalizzare l’intero processo di ingegnerizzazione e manifattura.

Engineering ha acquisito il 100% delle quote di PluSure, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente le proprie competenze nell’ambito dell’Industria 4.0. “L’obiettivo è essere sempre all’avanguardia e sviluppare progetti che generino capacità competitiva per i clienti, grazie a una rapida ottimizzazione delle attività e a un miglioramento dell’organizzazione del lavoro lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dal design alla vendita”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Engineering.

Dal punto di vista tecnologico e commerciale, l’acquisizione mira a rafforzare l’offerta e la presenza nel mercato europeo della divisione Industries eXcellence Global di Engineering, a cui PluSure porta in dote tecnologie per la configurazione e progettazione dei prodotti, la gestione dei dati e dei processi. “Lo spazio Plm”, ha dichiarato Ettore Soldi, presidente di Engineering Usa e direttore della divisione Industries eXcellence Global del Gruppo, “è sempre stato e continua ad essere un aspetto fondamentale del nostro portafoglio di soluzioni Industry 4.0, dove tutto ha inizio e dove vengono definiti i processi di connettività e collaborazione digitale per promuovere l'efficienza lungo tutta la catena del valore di produzione e fornitura”.

“Questa importante acquisizione”, ha proseguito, “consolida le nostre capacità Plm in Italia e in Europa e crea forti sinergie con il resto delle nostre attività a livello globale, in particolare nel settore del Digital Manufacturing, riconoscendo anche il ruolo che questa expertise digitale continuerà a svolgere nell'espansione e nell'evoluzione della divisione Industries eXcellence Global del Gruppo Engineering. Siamo inoltre entusiasti di aggiungere i talenti e l'esperienza degli specialisti di PluSure al nostro team di trasformazione digitale per clienti e partner in tutto il mondo".

“Con il suo ingresso nel Gruppo Engineering”, ha commentato il chairman di PluSure, Marco Campiglia, “PluSure rafforzerà ulteriormente la sua leadership nel mondo della consulenza Plm (Product Lifecycle Management) e Mom Manufacturing Operations Management) in ottica Industry 4.0. Nei suoi 15 anni di vita PluSure è cresciuta organicamente, divenendo un player di riferimento per i propri clienti, rafforzando la visione "customer centric" e posizionandosi quale preferred partner”.