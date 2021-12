Epson estende l’offerta Eco Tank agli IT Reseller La nuova divisione Consumer & Channel di Epson ora comprende e supporta anche gli IT Reseller, che si aggiungono al Retail e all’Online. Questi, arricchiranno l’offerta con tutta la gamma di prodotti Eco Tank Pubblicato il 16 dicembre 2021 da Loris Frezzato

Il rinnovo della gamma di prodotti Eco Tank porta Epson ad estendere il canale di distribuzione di questi prodotti anche agli IT Reseller, una strategia frutto della riorganizzazione che il vendor ha voluto fare delle proprie business unit che distinguono i prodotti professionali a valore, che necessitano di specializzazioni e competenze spinte per la proposizione di prodotti e servizi di stampa, da quelli più prettamente consumer che, per la loro intuitività d’uso non richiedono particolari skill ai canali di vendita.

Consumer & Channel, la nuova BU Epson per il consumer e SoHo

Nasce così la divisione Consumer and Channel, con a capo Massimiliano Carvelli, che copre diversi canali di vendita che vanno dalla distribuzione, al mondo Retail, all’online e che ora si rivolge anche agli IT Reseller “Con l’intenzione di sviluppare il business di questi operatori stando a loro stretto contatto per spingere tutta la nostra offerta, in modo da soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti – commenta Carvelli -, un’offerta dove le Eco Tank a serbatoio si propongono come alternativa ai prodotti a cartuccia, e il cui costo iniziale maggiore rispetto alle altre stampanti, va comunque spiegato, rappresentando di fatto una vera e propria soluzione di stampa, con migliaia di pagine di inchiostro in dotazione, e non con cartucce da dover cambiare ogni mese, con evidenti vantaggi economici a breve termine”.

Massimiliano Carvelli, head of business unit Consumer& Channel

Eco Tank prende spazio nel mercato delle multifunzione ink ject

Eco Tank è stata lanciata da Epson ormai una decina di anni fa e, da allora, sono state vendute 60 milioni di stampanti basate su questa tecnologia che, di fatto, ha cambiato la logica che regola il mercato delle stampanti, che si basa prevalentemente sulla vendita delle cartucce.

Oggi, a distanza di anni, Eco Tank a oggi è un brand riconosciuto nel mercato delle stampanti multifunzione a getto d’inchiostro, rappresentando, a volume, più dell’8% del totale del mercato, di riferimento mentre a valore pesa circa il 19%, confermando di essere una linea di prodotto consolidata e che si sta ulteriormente espandendo.

Eco Tank, ecologica ed economica alternativa alle cartucce

“Prodotti che si caratterizzano per avere un basso impatto ambientale, anche per il fatto che utilizza una tecnologia di stampa a freddo, senza elementi riscaldanti, come invece avviene nelle stampanti laser – interviene Renato Salvò, Senior Business Manager Consumer Products di Epson Italia -. Un ulteriore aspetto green è poi rappresentato proprio dall’utilizzo dei flaconi: un set di flaconi, in dotazione con la stampante, sono l’equivalente di 72 cartucce, con evidente minore impatto ambientale. Flaconi che sono in plastica riciclabile, e che impattano favorevolmente anche dal punto di vista della logistica, dello stoccaggio e del trasporto”.

L’offerta di stampanti dotate di tecnologia Eco Tank è ampia e conta 28 modelli, tra macchine a colori e monocromatiche, andando dal formato A4 fino all’A3+, con stampanti a quattro o a sei colori, riuscendo a coprire le esigenze di utenti domestici o del SoHo, in crescita con le nuove tendenze legate allo smartworking.

La gamma si compone dalla serie 2800, con macchine compatte, facilmente configurabili e che si prestano a un uso domestico. A salire, le serie 3000 e 4000, 3 in 1 o 4 in 1 adatte al SoHo, con fax, compattatore di documenti, alta produttività e maggiori prestazioni in velocità.

Segue la serie 5000, altamente performante, con oltre 100.000 pagine e alta velocità di stampa predisposte per un uso d’ufficio. A queste stampanti, se ne affianca anche una di tipo fotografico.

Comune a tutti questi modelli è una app, la Epson Smart Panel, che sostituisce la gestione del pannello, potendo gestire tutte le funzioni della stampante.

“Eco Tank rimane comunque una linea di prodotti che è complementare alle nostre stampanti dotate di cartucce – specifica Carvelli -, rendendo, quello di Epson, un catalogo particolarmente ampio in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. E oggi, con la definizione della nuova business unit dedicata, vogliamo spingere in maniera particolare sul canale degli IT Reseller, ossia i classici rivenditori o i pc shop indipendenti, integrando la nuova gamma Eco Tank nella loro offerta, estendendo notevolemente i prodotti a loro disposizione da proporre ai clienti”.