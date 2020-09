Eset presenta la versione 6.0 di Mobile Security per Android La nuova release della soluzione di sicurezza è stata ulteriormente migliorata con la nuova funzionalità Payment Protection, per la protezione dei pagamenti a seguito di transazioni online. Pubblicato il 24 settembre 2020 da Redazione

La release 6.0 di Eset Mobile Security, la soluzione mobile per Android che garantisce protezione contro le più svariate minacce alla sicurezza, come malware e phishing, è stata ulteriormente migliorata. Nuova, infatti, l’introduzione, nella versione premium, della funzionalità Payment Protection, che salvaguarda gli utenti nell’uso di applicazioni che utilizzano informazioni finanziare sensibili, come le transazioni bancarie e gli acquisti online.

Questa funzione classifica automaticamente tutte le app scaricate dal Play Store, che rientrano nella sezione “Finanza”, e le analizza alla ricerca di potenziali minacce. L’utente ha anche la possibilità di aggiungere manualmente all’elenco altre applicazioni installate che potrebbero non rientrare nella categoria.

L’icona “safe launcher” viene aggiunta alla lista di applicazioni dell’utente e da lì è possibile avviare quelle relative ai dati finanziati sensibili in piena sicurezza, protette da malware e da altre app che tentano di sottrarre le credenziali, replicando le schermate di login. Se un’app non viene avviata in questo modo, Mobile Security continuerà a eseguire la scansione di base per i problemi non risolti, l’utilizzo di reti aperte e l’analisi dello stato del root del dispositivo.

“I dispositivi mobili sono una parte essenziale della nostra vita quotidiana e vanno ben oltre la semplice necessità di effettuare telefonate o inviare messaggi ad amici e familiari. I nostri device rappresentano oggi un filo diretto con i nostri portafogli, i nostri ricordi e il nostro lavoro, ed è fondamentale che i dati personali siano protetti in modo sicuro, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari sensibili”, afferma Branislav Orlík, Product Manager di Eset. “Con questa nuova versione di Eset Mobile Security vogliamo garantire ai nostri utenti la totale sicurezza quando effettuano transazioni finanziarie sui loro dispositivi, oltre alla protezione da malware e tentativi di phishing. In Eset ci dedichiamo alla sicurezza degli utenti di tecnologia in tutto il mondo e siamo orgogliosi di essere riconosciuti per le nostre soluzioni di sicurezza innovative e affidabili”.

La versione 6.0 aggiunge ulteriori migliorie nell’intuitività, nelle funzionalità e nella facilità d’uso, come la funzione “Filtro Chiamate”, che consente di evitare chiamate indesiderate, e la riprogettazione della funzione anti-theft per consentire un onboarding più semplice e la reimpostazione delle password.