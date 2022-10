Espansione europea per Reply con l’acquisto di Wemanity Il system integrator torinese ha portato nella propria rete Wemanity, società di consulenza IT francese affermata sul territorio transalpino, in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Pubblicato il 06 ottobre 2022 da Redazione

Il Gruppo Reply si ingrandisce, in direzione dei mercati europei. Il system integrator torinese ha annunciato di aver acquisito Wemanity, società di consulenza IT francese affermata sul territorio transalpino, in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Fondata nel 2013 a Parigi, conta oggi 450 dipendenti e opera attraverso sette sedi, ubicate nella capitale francese e a Lille, Bruxelles, Anversa, L'Aia, Lussemburgo e Casablanca. La rete di partner copre 17 Paesi.

L’azienda vanta competenze che spaziano dalla strategia all’adozione di metodologie Agile volte alla progettazione e realizzazione di nuovi servizi digitali. Tra i propri clienti Wemanity può vantare grandi gruppi industriali francesi ed europei appartenenti ai settori dei servizi finanziari, del lusso, del commercio al dettaglio, dei media e dell'energia: spiccano Airfrance, Bnp Paribas, Roche, Sodexo, Stellantis, per citarne alcuni. Dall’azienda sono nate, in passato, startup collocate nell’ambito dell'intelligenza artificiale, della progettazione, della sicurezza informatica e della user experience.

Il valore dell’operazione non è stato comunicato. Per Reply l’acquisizione rientra in una strategia di crescita internazionale del gruppo, in particolare nel mercato francese. “Wemanity”, ha dichiarato il presidente di Reply, Mario Rizzante, “è caratterizzata da una forte spinta imprenditoriale e un’attenzione costante all’innovazione tecnologica. Con Wemanity, il nostro obiettivo è quello di crescere in Francia e Benelux con un focus sui progetti di trasformazione digitale, un'area in cui tutti i principali attori del settore stanno concentrando la gran parte dei loro investimenti”.

"Il modo di lavorare si sta rapidamente trasformando sotto la spinta delle nuove tecnologie”, ha detto Jean-Christophe Conticello, Ceo di Wemanity, “e dobbiamo collaborare con i migliori per aiutare i nostri clienti ad affrontare questo cambiamento. Per Wemanity entrare a far parte del Gruppo Reply e poter beneficiare della loro competenza ed esperienza in termini di innovazione, è una grande opportunità. Far parte di Reply è anche una grande opportunità per i nostri dipendenti in termini sia di mobilità che di crescita professionale, ed è ovviamente un incredibile arricchimento della nostra capacità di realizzare progetti tecnologici, nonché una garanzia di solidità e di crescita nei nostri mercati principali”.