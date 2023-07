Europa e Giappone, avanti sull’alleanza per il mercato dei chip Si attende l’incontro fra il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, e il ministro del Commercio giapponese, Yasutoshi Nishimura. Obiettivo: potenziare la resilienza della supply chain. Pubblicato il 03 luglio 2023 da Redazione

L’Unione Europea e il Giappone rafforzano l’alleanza nell’industria dei semiconduttori. In un atteso incontro tra il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, e il ministro del Commercio giapponese, Yasutoshi Nishimura, in programma per domani, le due potenze ribadiranno l’impegno a lavorare insieme per monitorare la supply chain dei semiconduttori e agevolare lo scambio di ricercatori e ingegneri. Inoltre l’Ue supporterà in vari modi, tra cui l’accesso a sussidi, le società giapponesi di semiconduttori interessate a operare in Europa. Così riporta Reuters.



“Crediamo che sia molto importante mettere in sicurezza la catena di fornitura dei semiconduttori”, ha detto Breton. L’accordo fra le due superpotenze è teso a ridurre il rischio di un’eccessiva dipendenza (tecnologica, economica e di supply chain) dalla Cina, che come noto detiene gran parte della capacità produttiva di semiconduttori e, sempre più, anche la proprietà intellettuale. Ma l’accordo è in realtà triplice, perché l’Europa e il Giappone già condividono azioni coordinate e informazioni industriali con gli Stati Uniti. Ridurre la dipendenza dalle fabbriche e dalle società cinesi permette di ridurre i rischi di mancata fornitura e di mancato controllo sui prezzi in caso di crisi non prevedibili, come lo sono stati la pandemia e la guerra in Ucraina.



L’Unione Europea ha messo a budget 43 miliardi di euro di fondi pubblici e investimenti privati, da spendere tra il 2023 e il 2030. Il Giappone ha stanziato l’equivalente in yen di circa 14 miliardi di dollari in due anni, mentre gli Stati Uniti pianificano di spendere 52 miliardi di dollari in cinque anni (2022-2027).

Riporta il Nikkei che l’accordo definirà i criteri con cui saranno concessi i sussidi e traccerà stime sulla domanda e sull’offerta componenti che verranno a crearsi grazie ai sussidi stessi. La condivisione di queste informazioni aiuterà i chip maker a meglio calibrare le necessità di produzione e i governi a stanziare fondi pubblici di valore adeguato, anche evitando le sovrapposizioni.

Nell’era del cloud computing, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, Cpu, Gpu, memorie e altri componenti al silicio sono tecnologie vitali per numerosi settori, dall’informatica al settore automobilistico, dall’aerospaziale alla difesa. Come riportato da Statista, l’anno scorso a livello mondiale il mercato dei semiconduttori ha superato i 580,1 miliardi di dollari di valore. I principali settori di destinazione sono, nell’ordine, gli smartphone, i personal computer, le infrastrutture di data center (server, storage e altro), l’elettronica industriale, l’elettronica di consumo, l’industria automobilistica e le reti (cablate e wireless).