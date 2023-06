Europa più severa: limiti a biometria e obblighi per l’AI generativa Il Parlamento Europeo ha approvato il testo dell’AI Act, introducendo obblighi di trasparenza per le applicazioni di intelligenza artificiale e vietando il riconoscimento facciale su immagini registrate in luoghi pubblici. Pubblicato il 15 giugno 2023 da Valentina Bernocco

Stop all’uso dei software di riconoscimento biometrico su immagini catturate in luoghi pubblici, anche se usati per scopi di sicurezza e a supporto alle forze dell’ordine. Obbligo, per le applicazioni di AI generativa come ChatGPT, di rendere palese che i contenuti sono stati creati artificialmente, per impedire gli abusi e inganni dei deepfake. E ancora, per l’AI generativa, obbligo di trasparenza sui materiali protetti da copyright eventualmente usati per il training degli algoritmi. Sono le tre principali novità introdotte nell’AI Act su richiesta del Parlamento Europeo, che ieri ha approvato il testo emendato con 499 voti a favore, 28 contrari e 93 astenuti.

I media hanno rilanciato la notizia parlando di “momento storico” ed evidenziando che l’Europa è arrivata prima degli States e della Cina nel normare una materia tanto critica come l’intelligenza artificiale. Per qualcuno, anzi, definirla critica è un understatement: negli ultimi mesi si sono susseguite petizioni e dichiarazioni forti sul fatto che possa rappresentare addirittura un “rischio esistenziale”, una minaccia per l’occupazione, la stabilità sociale e la pace.

Le istituzioni europee, da ben prima che si iniziasse a parlare di ChatGPT, si sono posizionate nel mezzo, equidistanti tra allarmisti ed entusiasti, tra le legittime preoccupazioni della società civile e gli interessi economici delle Big Tech. L’AI Act ha proposto un sistema di obblighi e limitazioni basato sulla valutazione del rischio e sul rapporto costi/benefici delle applicazioni. I legislatori negli ultimi mesi hanno però dovuto rincorrere i più recenti sviluppi dell’AI generativa e definire regole per questa tecnologia destinata a plasmare il nostro futuro.





Regole più severe per la biometria

Per le applicazioni di riconoscimento biometrico su immagini e filmati catturati in luoghi pubblici erano già previsti paletti nella versione del testo approvata dalla Commissione Europea, ovvero erano ammesse in caso di indagini delle forze dell’ordine in abbinamento alla videosorveglianza (per esempio per la ricerca di criminali, terroristi, persone scomparse). Il Parlamento ha però scelto la linea dura, vietando del tutto l’uso del riconoscimento facciale remoto o in tempo reale su immagini registrate da webcam e Cctv in luoghi pubblici. E la motivazione è esplicita: si è voluto evitare il rischio di videosorveglianza di massa.



"Siamo riusciti a mentenere un chiaro divieto al riconoscimento facciale in tempo reale”, ha commentato Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democreatico e correlatore al Parlamento Europeo per l’AI Act. “C'era stato un tentativo di politicizzarlo, di trasformarlo in un mezzo di propaganda, ma abbiamo vinto al Parlamento e siamo riusciti a mantenere una chiara salvaguardia per evitare ogni rischio di sorveglianza di massa”.



Inoltre sono stati confermati, nel voto del Parlamento, alcuni divieti già previsti nella precedente versione del testo: no al social scoring (classificazione delle persone in base al loro comportamento sociale o alle loro caratteristiche personali), al riconoscimento delle emozioni nella gestione delle frontiere, nel luogo di lavoro e negli istituti d'istruzione, alla polizia predittiva, allo scraping non mirato di immagini facciali tratte da Internet o filmati Cctv per creare database di riconoscimento facciale (che comporterebbe una violazione dei diritti umani e del diritto alla privacy).







Obblighi di trasparenza per l’AI generativa

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale generativa, l’AI Act richiede che le aziende sviluppatrici di large language model distribuiti anche in Europa (come OpenAI e Google) svelino l’uso eventuale di materiale protetto da copyright nelle attività di training dei modelli stessi. Una misura, non necessariamente sufficiente, per tutelare almeno in parte chi opera nell’editoria o svolge professioni intellettuali, artistiche e creative.



Inoltre sarà obbligatorio indicare se un testo, un audio, un’immagine o un video sia stato creato artificialmente, per evitare potenziali abusi, propaganda, diffamazione, manipolazioni e cybercrimine. Da anni i deepfake vengono sfruttati per questi scopi e i rapidi progressi di applicazioni come Dall-E e Midjourney suggeriscono che in un futuro non lontano sarà molto difficile distinguere i contenuti artificiali. Già oggi questi strumenti permettono di creare immagini artistiche o simil-fotografiche di apprezzabile realismo, tant’è che vengono sfruttati a piene mani non solo dai content creator (come alternativa a zero costo rispetto all’acquisto di immagini d’autore) ma anche per fare propaganda politica e disinformazione.



I prossimi step

Dopo il semaforo verde del Parlamento Europeo, l’AI Act non è ancora legge: il testo dovrà essere discusso con i rappresentanti dei governi dei singoli Paesi Ue. L’approvazione finale è attesa entro la fine di quest’anno o al massimo nei primi mesi del 2024. Una volta in vigore, sarà concesso alle aziende e alle organizzazioni interessate un periodo sufficientemente lungo (uno o due anni) per adattarsi alle nuove regole.

Vale la pena sottolineare la extraterritorialità dell’AI Act, le cui regole si applicano anche alle aziende non europee purché operanti in Paesi Ue. Ovvero, sostanzialmente, tutte le Big Tech che dominano il panorama di Internet, dei social media e del cloud computing, da Microsoft a Meta, da Alphabet ed Amazon, senza contare la miriade di startup di intelligenza artificiale che stanno sbocciando tra Est e Ovest del mondo.