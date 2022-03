F-Secure scorpora l’offerta B2B. Nasce WithSecure Lo storico brand divide l’offerta consumer da quella business. Nasce WithSecure, orientata al B2B e con focus su cloud e servizi che abilita un ecosistema di partner votato alla co-security Pubblicato il 31 marzo 2022 da Loris Frezzato

Sono 34 anni che F-Secure è presente sul mercato della sicurezza, con tecnologie indirizzate a un pubblico consumer che via via hanno trovato sempre più piede anche nell’ambito business. Un approccio duplice al mercato che ha intrapreso due percorsi evolutivi che si sono progressivamente distinti, per esigenze e per dinamiche di attacco che il cybercrime ha nel tempo affinato sui diversi target portando, di conseguenza, a impostare modalità di proposizione orientate ai servizi a fianco della classica vendita di licenze. Due target diversi che oggi la società ha deciso di affrontare attraverso due realtà separate con la nascita di WithSecure, che da ora in poi seguirà il mercato B2B, mentre a marchio F-Secure rimane l’offerta destinata al pubblico consumer e collegata agli accordi pregressi con i carrier telefonici.



“Il consumer e il B2B sono due ambiti di mercato totalmente diversi tra di loro, che vanno approcciati in maniera mirata secondo le loro specifiche esigenze”, commenta Carmen Palumbo, country sales manager di WithSecure (nella foto in apertura). “Per questo si è deciso di distinguere le due aree e di concentrarci sul mercato business, intorno al quale vogliamo coinvolgere tutto il nostro ecosistema di partner. Da qui la necessità di affrontare i due target con due realtà distinte, WithSecure da un lato e F-secure dall’altro, in grado ognuna di esse di concentrarsi sul proprio mercato con i prodotti, le soluzioni e le strategie di proposizione più adatte”.







WithSecure focalizzata su un mercato business in forte crescita

Il mercato oggi ad appannaggio di WithSecure ha avuto nell’ultimo anno tassi di crescita intorno al 34%, a conferma che i servizi di sicurezza basati su cloud rappresentano ormai per le aziende un’opzione preferenziale. Servizi che vanno ben oltre alla protezione endpoint, per la quale F-Secure è storicamente riconosciuta e che proiettano WithSecure con la propria offerta verso un target di utenza di dimensioni medium enterprise, sul quale la società intende concentrare anche la propria rete, già esistente, di partner a valore.

“La cybersecurity è sempre più complessa e su di essa devono essere concentrate sempre maggiori competenze, senza correre il rischio di disperderle su altri fronti”, riprende Palumbo. “Un ambito che gli analisti stimano avrà una media di crescita del 12% da qui al 2025 e per il quale dobbiamo quindi focalizzarci sempre di più”.

Tanti servizi basati sul cloud nell’offering di WithSecure

Da qui la volontà di WithSecure di connotarsi come realtà specializzata nella sicurezza e orientata ai servizi, identificando alcuni ambiti di offerta, tra cui la parte consulenza (che comprende la definizione di strategie di security e il risk management e la secure cloud transformationI e l’offerta articolata di Managed Services. Questi ultimi si distinguono tra Countercept, offerta che contempla i servizi di managed detections and response, threat intelligence e threat hunting, e Attack Surface Management, che include servizi di digital risk reduction e di continuous attack surface visibility. A questo si aggiungono poi la Cloud Protection e l’offerta Elements, che prevede protezione degli endpoint, endpoint detection and response, collaboration protection, vulnerability management e partner success service.

“Un’offering che esalta la nostra natura cloud-native”, sottolinea Palumbo, “e che, in particolare con Elements, descrive una vera e propria dashboard comprensiva dei principali componenti della sicurezza e all’interno della quale è possibile gestire la protezione dei contenuti Salesforce, con cui la piattaforma è stata sviluppata. Salesforce e Microsoft 365 sono, infatti, gli ambienti totalmente cloud con cui vogliamo intensificare la collaborazione”.

WithSecure e la co-security, con l’ecosistema di partner a valore

Ampia è quindi l’offerta di servizi che WithSecure intende basare su una piattaforma la cui caratteristica principale vuole essere la flessibilità, anche a livello di prezzi, e pertanto particolarmente adatta alla security as a service e all’integrazione e collaborazione con tecnologie e competenze di altri partner. Si enfatizza quindi l’approccio di “co-security” al quale il vendor tende, consapevole che il tema di cybersecurity non può essere affrontato singolarmente ma attraverso un ecosistema di partner, vendor e con il contributo dei clienti stessi.

Un canale consulenziale per la nuova offerta WithSecure

L’approccio di WithSecure al mercato è e sarà sempre più di tipo consulenziale, in modo da scalare verso l’alto un mercato che fino a oggi collocava F-Secure prevalentemente nello small business. “Per questo abbiamo bisogno di un canale di partner che sia in grado di trasferire il concetto di cybersecurity come elemento abilitatore del business e parte integrante della strategia di crescita”, afferma la country sales manager.

“Sul fronte clienti”, prosegue Palumbo, “in base a un’indagine che abbiamo svolto, già iniziavamo a essere percepiti come vendor in ambito business/enterprise, e ora punteremo ad aiutare i nostri partner a meglio posizionarsi, attraverso un’evoluzione del nostro partner program, che sarà arricchito con strumenti di co-marketing e funzionali al concetto di co-security. Formazione e certificazioni saranno gli elementi centrali, per accrescere il know how dei nostri partner e renderli in grado di affrontare con livelli di competenze consulenziali le esigenze di trasformazione espresse dalle aziende oggi”.