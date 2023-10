Facebook e Instagram a pagamento? Un’ipotesi sul piatto Secondo indiscrezioni, Meta starebbe valutando di introdurre in Europa versioni dei social network senza pubblicità. Pubblicato il 04 ottobre 2023 da Redazione

Nuovi rumors su Meta, uno dei colossi tecnologici effettivamente più “chiacchierato”. Secondo fonti confidenziali di Reuters, la società di Mark Zuckerberg starebbe valutando di introdurre dei piani di sottoscrizione a pagamento per l'utilizzo di Instagram e Facebook in versione priva di pubblicità. Il progetto riguarderebbe l’Europa e consentirebbe a Meta di salvaguardare i ricavi di fronte alle richieste dell’Ue sul trattamento dei dati. Più precisamente, l’azienda starebbe cercando un modo per non violare le regole europee sulla raccolta e sull’uso dei dati degli utenti per gli annunci pubblicitari mirati.



Stando alle indiscrezioni, per compensare la potenziale perdita di ricavi, l’ipotesi è che venga proposto un abbonamento mensile al costo di 10 euro per l’utilizzo di Facebook e Instagram senza pubblicità da desktop, mentre per l’applicazione mobile il costo sarebbe di 13 euro al mese. La differenza di costo è dovuta alla necessità di ammortizzare le commissioni che Meta riconosce a Google e ad Apple per le applicazioni Android e iOS dei propri social network.

Altri rumors sulla società di Menlo Park riguardano, poi, un’ulteriore tornata di licenziamenti che riguarderebbe le attività connesse al metaverso. Un’avventura su cui Zuckerberg aveva scommesso senza mezzi termini per poi scontrarsi con tiepidi risultati in termini di sviluppatori, utenti e inserzionisti pubblicitari coinvolti.



A detta di Reuters, che cita anche in questo caso fonti confidenziali, per la divisione Reality Labs è previsto il taglio di circa 600 collaboratori. Va detto comunque che Meta continua a proseguire sul cammino della realtà aumentata, avendo recentemente lanciato una nuova versione degli smart glass sviluppati insieme a Ray-Ban.