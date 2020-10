Fastweb acquisisce il 70% della società fiorentina 7Layers L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di posizionamento sul mercato del service provider come Ott infrastrutturato anche nell’ambito della cybersecurity, una componente sempre più rilevante per il settore enterprise. Pubblicato il 02 ottobre 2020 da Redazione

Perseguendo la sua strategia di costante rafforzamento dell’offerta di cybersecurity, Fastweb acquisisce il 70% di 7Layers, società con sede a Firenze che si occupa di servizi per la sicurezza informatica, per quattro anni consecutivi, dal 2017 al 2020, inserita dal Financial Times nella classifica delle 1.000 “fastest-growing companies” a livello europeo.

In linea con la recente acquisizione di Cutaway, società specializzata in servizi cloud, anche l’operazione conclusa con 7Layers si inserisce nel più ampio percorso di posizionamento sul mercato di Fastweb come Over The Top (Ott) infrastrutturato, anche nell’ambito della cybersecurity, una componente sempre più rilevante per il settore enterprise. Un percorso che, oltre alla crescita per linee esterne, è sostenuto dai contestuali e significativi investimenti in tecnologia e infrastrutture, che nel solo primo semestre 2020 hanno raggiunto i 276 milioni di euro.

L’integrazione delle soluzioni di 7Layers nell’offerta Fastweb consentirà alla clientela enterprise di beneficiare di servizi aggiuntivi, coprendo integralmente il fabbisogno di protezione e di sicurezza contro le minacce informatiche. Alla proposta di Fastweb si aggiungono quindi soluzioni avanzate di threat management e threat Intelligence, settore in cui opera 7Layers e che permette di aumentare sensibilmente il livello di protezione dell’IT aziendale, grazie a un approccio preventivo e alla capacità di gestione e di mitigazione degli attacchi più evoluti.

“Dopo l’operazione Cutaway nell’ottica di una rapida crescita nei servizi cloud, con questa nuova operazione puntiamo a rafforzare il nostro posizionamento come security provider per il mondo delle aziende”, afferma Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb. “L’expertise di 7Layers unita alla nostra profonda conoscenza delle tecnologie di rete genereranno sinergie estremamente interessanti confluendo in un patrimonio che Fastweb metterà a frutto per crescere rapidamente in questo settore chiave rispondendo alla sempre più forte e distribuita necessità di sicurezza delle imprese”.