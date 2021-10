Fattura elettronica: il passo “smart” da e per l’estero Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha presentato una soluzione che automatizza la gestione della fatturazione da e per l’estero. Un sostegno gestionale alla ripresa delle Pmi nel periodo post pandemico. Pubblicato il 18 ottobre 2021 da Redazione

La vocazione all’esportazione del mondo produttivo italiano è potente. Secondo l’ultimo Rapporto Ice – Prometeia, l’export era già ripartito nella seconda parte dell’anno 2020, con crescite congiunturali del 30% nel terzo trimestre e un ulteriore +3,3% nell’ultimo trimestre. Anche il 2021 è iniziato con un segno positivo che si va via via confermando con il passare dei mesi. Il Rapporto Ice- Prometeia stima nel 2021 una ripartenza del commercio internazionale del 7,6% in volume, con un’ulteriore crescita del 5,3% nel 2022. Numeri incoraggianti ,che rilevano come le Pmi, asse portante dell’economia nazionale, siano parte importante della ripresa e dei rapporti con l’estero.

Anche l’ampliamento della digitalizzazione e l’utilizzo sempre più frequente delle tecnologie per accedere a mercati oltre confine contribuiscono al miglioramento della posizione della nostra impresa nazionale. Ma anche la gestione contabile e amministrativa collegata all’aumentato rapporto con l’estero deve essere rivista in chiave di automazione e digitalizzazione. Il binomio imprese-professionisti va sostenuto e sviluppato per offrire a entrambi strumenti di gestione adeguati al sostegno di una ripresa che deve portare benefici a tutti gli attori.

Ci ha pensato Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia sviluppando, nell’ambito dell’ecosistema della sua soluzione di fatturazione elettronica Fattura SMART, una SMART Skill appropriata alla fatturazione da e per l’estero, la nuova SMART Skill Gestione Fatture Estere. Nell’allineamento con l’evoluzione normativa collegata alle fatture estere, è importante avere all’interno della soluzione di fatturazione elettronica Fattura SMART gli automatismi necessari.

L’invio al Sistema d’Interscambio della versione in formato XML, ad esempio della fattura ricevuta in forma alternativa da un fornitore estero, deve avvenire con tempistiche stringenti e difficilmente gestibili “a mano” dallo Studio professionale che affianca l’impresa. L’aumento dell’interscambio commerciale con l’estero, lo sviluppo del mercato, l’adozione massiccia della digitalizzazione anche nelle pratiche di vendita lasciano pensare che molto numerosi siano i clienti degli Studi Professionali che hanno rapporti di collaborazione con l’estero. Dunque l’automazione e lo sviluppo di soluzioni adeguate sono di enorme aiuto sia agli Studi Professionali sia ai loro clienti.

Con la SMART Skill Gestione Fatture Estere, la procedura guidata e ricca di automatismi diventa una vera e propria necessità per la gestione end-to-end del documento contabile.

La SMART Skill consente, ad esempio, nel flusso passivo delle fatture la generazione del documento integrativo da mandare al Sistema di Interscambio, andando a selezionare la tipologia di fornitore proposto direttamente dall’applicativo di fatturazione elettronica, fornitore estero intra e extra e acquisto di servizi, fornitore estero intra ed extra e acquisto di beni, ex.art 17, e acquisto di servizi. Al termine della creazione del documento integrativo, questo potrà essere mandato al Sistema di Interscambio e condiviso automaticamente con lo Studio Professionale per la procedura di contabilizzazione automatica. Con le nuove funzionalità SMART è possibile gestire anche la creazione dei documenti integrativi per le fatture di vendita, anch’essi obbligatori per normativa.

In sintesi, la nuova SMART Skill Gestione Fatture Estere permette l’automazione della gestione dell’adempimento di invio al Sistema di Interscambio delle fatture integrative per acquisti e vendite dall’estero e consente allo Studio di ricevere direttamente in contabilità le fatture integrative. Inoltre permette di realizzare la gestione end-to-end del ciclo di fatturazione elettronica da parte dell’impresa e di ottenere dei KPI e statistiche relative ai dati di fatturazione estera automatici. La nuova SMART Skill Gestione Fatture Estere consente di proseguire il percorso di digitalizzazione che unisce sempre più le imprese e i loro consulenti professionisti.