Fatturazione elettronica B2B, dall'obbligo all'opportunità Grazie alla digitalizzazione dei documenti e dei processi, la soluzione Fattura SMART di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia può aiutare le aziende (anche le più piccole) a trarre valore dai dati.

La leadership di un’azienda non si misura solo dall’efficacia con la quale affianca i suoi clienti e con la quale offre al mercato soluzioni alle necessità contingenti. C’è anche la sua visione. Ecco la case history di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. La data fatidica e tanto temuta è stata il primo gennaio del 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica B2B, una normativa che ha proiettato l’intero Paese verso la più grande informatizzazione di massa mai vista: circa cinque milioni di entità economiche hanno affrontato la digitalizzazione diffusa.



Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia già da tempo aveva messo a punto la sua soluzione, Fattura SMART, sviluppata per accompagnare senza scossoni i propri clienti in un passo importante della trasformazione digitale del Paese. Ma Fattura SMART non è stata soltanto una soluzione offerta al mercato in risposta a un’esigenza: è stata la pietra miliare di una visione evolutiva di un mondo produttivo importantissimo, quello delle partite Iva e delle microimprese. La Fattura Elettronica nella visione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è la soluzione genesi di un sistema gestionale ideato proprio per quella fondamentale platea produttiva.



L’evoluzione digitale del mondo produttivo e del terziario offre sviluppi importanti per le imprese che sanno leggere e interpretare i dati che emergono da ogni documento digitale. I Big Data non sono appannaggio soltanto delle aziende strutturate. Oggi, con gli strumenti adeguati, anche le Partite Iva e le microimprese possono accedere ai benefici della gestione dei dati. La visione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si sviluppa proprio dal concetto di dotare una platea sterminata di piccolissime imprese di strumenti digitali moderni adeguati a un mercato che sempre più utilizza l’elettronica per offrire adeguatamente i propri prodotti e servizi. Le piccole e piccolissime imprese sono la spina dorsale dell’universo produttivo italiano e il mondo dei professionisti e commercialisti ne sono il sostegno imprescindibile, per capacità specialistica e consulenziale. A tutti loro Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha pensato con lo sviluppo dell’ecosistema di Fattura SMART.



“La nostra visione si sta realizzando”, spiega Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “Siamo convinti che sia giunto il tempo per un ulteriore passo in avanti e per uno sviluppo dell’applicativo in termini di performance. Molti sono gli add-on inseriti nell’ecosistema della nostra Fattura SMART, uno degli applicativi di fatturazione elettronica più adottati in Italia, e molti altri se ne aggiungeranno nell’immediato futuro. Siamo dunque in grado di moltiplicare le potenzialità del nostro strumento di fatturazione elettronica sviluppandolo in un dispositivo più efficace e completo per una platea molto vasta di piccole e piccolissime imprese, di commercianti e artigiani e per i loro consulenti principali, i commercialisti”.



Denominate SMART Skills, le soluzioni nell’ambito di Fattura SMART puntano all’automazione e all’incremento dell’efficienza operativa, offrendo all’utenza un’importante dotazione di dati la cui elaborazione contribuisce alla più stabile e redditiva presenza sul mercato. Dopo le SMART Skills introdotte in primavera, un ulteriore passo verso la realizzazione della visione di Wolters Kluwer Italia è atteso prima della fine dell’anno. L’ecosistema delle SMART Skills di Fattura SMART si arricchirà di nuove soluzioni a sostegno delle microimprese. Considerando il contesto economico e sociale, eredità della crisi causata dalla pandemia, emerge sempre di più anche per le aziende piccole e piccolissime l’esigenza della massima automazione possibile che ritorni dati analizzabili e, appunto, prima della fine dell’anno Wolters Kluwer Italia renderà ancora più possibile tutto questo con nuove soluzioni all’interno dell’ecosistema Fattura SMART.