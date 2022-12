Feste magre per l’iPhone 14, produzione e domanda in calo Gli analisti di Usb prevedevano 92 milioni di iPhone 14 prodotti in sei mesi, ma la stima è stata tagliata di 16 milioni di unità. Pubblicato il 02 dicembre 2022 da Redazione

L’iPhone 14 di Apple dovrà ridimensionare le proprie ambizioni. Arrivano, dopo quelle dei mesi scorsi, nuove previsioni al ribasso per il melafonino di ultima generazione: gli analisti di Ubs prevedono che i volumi prodotti nella seconda metà del 2022 saranno 76 milioni di unità, invece dei 92 milioni inizialmente stimati. Due le motivazioni principali: i continui lockdown che stanno rallentando la produzione nelle fabbriche cinesi e in particolare (a cui Apple, in larga misura, si appoggia) e un generale calo della domanda.

In generale il 2022 non è stato un anno eccezionale per gli iPhone e ora la società di Cupertino, quindi, quest’anno si prepara a una stagione natalizia non particolarmente ricca. In questi mesi diversi analisti hanno comunicato previsioni non esaltanti per l’iPhone 14, ma quella di Ups è una delle più pessimistiche (16 milioni di pezzi in meno rispetto alla stima iniziale) e giunge in un momento particolarmente critico per la produzione made in China, mentre il Paese è scosso dalle proteste contro la politica “zero covid” di Xi Jinping.

Nelle ultime settimane Foxconn (Hon Hai in cinese), il principale fornitore di Apple, ha dovuto mettere sotto pressione altri siti produttivi per compensare i rallentamenti dell’impianto di Zhengzhou, sede di un focolaio di covid. Dopo le aspre proteste degli operai preoccupati per la mancanza di misure di sicurezza adeguate e per i turni di lavoro insostenibili, l’emergenza sembra ora superata e la produzione, secondo fonti locali (riporta Ansa) tornerà presto ai ritmi regolari.

“È importante monitorare se i maggiori tempi di attesa per l’iPhone 14 Pro e Pro Max impatteranno sulla domanda”, ha scritto l’analista di Ubs Grace Chen. “La velocità con cui Apple e Hon Hai sapranno a risolvere le criticità di Zhengzhou è cruciale per le vendite del quarto trimestre 2022 e del primo trimestre 2023”.