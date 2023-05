Focus su Sase e Zero Trust per Cradlepoint con l’acquisto di Ericom La società controllata da Ericsson ha annunciato l’acquisizione di Ericom Software, azienda specializzata in Secure Access Service Edge. Pubblicato il 03 maggio 2023 da Redazione

Cradlepoint, società controllata da Ericsson, si allarga in direzione della sicurezza: ha annunciato di aver acquisito Ericom Software, un’azienda che propone tecnologie di protezione da attacchi Web (browser exploit), ransomware e phishing rivolti verso dispositivi e reti. Ericom si muove nell’ambito del Sase, il Secure Access Service Edge, architettura che mette insieme servizi di sicurezza e di accesso alla rete e che include secure web gateway, remote browser isolation, cloud access security broker (Casb) e Zero Trust Network Access (Ztna). La soluzione di sicurezza di Ericom viene fornita su una rete cloud distribuita e ad alta disponibilità, tramite partner con infrastrutture Tier 1.

Il valore finanziario dell’operazione non è stato comunicato. Già consolidata nel campo delle tecnologie di rete, Cradlepoint con questa acquisizione potrà rafforzare la propria offerta di soluzioni Sase e Ztna per infrastrutture ibride, cablate e 5G. Nelle parole dell’azienda, si tratta di un importante tassello nella strategia tesa a “costruire un servizio di sicurezza enterprise full-stack e ottimizzato per il 5G”.



Le soluzioni di sicurezza Zero Trust e basate su cloud di Ericom saranno le fondamenta per un nuovo servizio di Cradlepoint chiamato NetCloud Threat Defense. Il servizio è pensato per integrarsi con l'offerta SD-WAN NetCloud Exchange, recentemente annunciata, e pur essendo ottimizzato per il 5G consentirà il deployment su qualsiasi infrastruttura di rete.

“Networking e security si stanno rapidamente unificando all'interno delle aziende e il cloud è sempre più considerato la modalità di delivery Sase preferita", ha commentato l’analista Will Townsend, vice president and principal analyst networking & security di Moor Insights & Strategy. "L'acquisizione di Ericom e delle sue soluzioni di sicurezza Zero Trust da parte di Cradlepoint posizionano l'azienda in modo ottimale, specialmente per le organizzazioni orientate a deployment incentrati sul 5G".

“Cradlepoint è lieta di dare il benvenuto a Ericom e alle sue avanzate soluzioni di sicurezza cloud-based e zero trust nella nostra famiglia di soluzioni wireless enterprise", ha dichiarato George Mulhern, Ceo di Cradlepoint e senior vice president del gruppo Enterprise Wireless Solutions di Ericsson. “Ora possiamo offrire una soluzione SD-WAN e Sase completa per Wireless WAN e Private Cellular Network, sfruttando il 5G e rispondendo al contempo alle esigenze di connettività cablata dei clienti aziendali".