Focus su sicurezza e reti, Project Informatica acquisisce Fasternet Completata l’acquisizione di Fasternet, società del bresciano che offre servizi di assessment, monitoraggio, progettazione e implementazione nell’ambito della cybersicurezza e del networking. Pubblicato il 13 novembre 2023 da Redazione

Nuova acquisizione per Project Informatica, società Ict parte del gruppo WeAreProject. Attraverso il fondo d’investimento H.I.G. Capital è stata portata a termine l'acquisizione di Fasternet, una Srl con base in provincia di Brescia e attiva sul mercato dal 1995. La società opera soprattutto nell’ambito della sicurezza informatica e del networking, offrendo servizi di assessment, monitoraggio, progettazione e implementazione.

Fasternet si avvale delle relazioni a lungo termine strette con vendor informatici del calibro di Cisco, Darktrace, SentinelOne, Proofpoint e Fortinet. La sua clientela è concentrata nel nord Italia e comprende aziende appartenenti a molteplici settori, tra cui grande distribuzione, sanità, industria e i servizi Ict.

“L’acquisizione di Fasternet permette di ampliare l’offerta nel segmento in forte crescita del networking e della cybersecurity, offrendo inoltre rilevanti opportunità di cross-selling per tutti i clienti del Gruppo”, ha dichiarato il Ceo di Project Informatica, Alberto Ghisleni.

L’acquisizione rafforzerà il team di Personal Data, società appartenente al gruppo WeAreProject e anch’essa, come Fasternet, radicata nel territorio della provincia di Brescia. “Questa operazione è altamente sinergica, consentendoci di unire forze e competenze per rafforzare il posizionamento del Gruppo nel territorio bresciano”, ha commentato Giuliano Tonolli, cofondatore e Ceo di Personal Data.



“L’ingresso nel Gruppo”, ha aggiunto Giancarlo Turati, Ceo di Fasternet, “ci offre la grande opportunità di accelerare il nostro percorso di crescita e consolidamento, dando vita a una realtà con competenze solide e grande esperienza che permetterà di supportare la clientela del gruppo in progetti di digital transformation sempre più sfidanti”.

(In apertura, immagine di Freepik)