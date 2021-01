Focus sulla fibra ottica per Cisco con l’acquisizione di Acacia Annunciato l’accordo per l’acquisizione, del valore di 4,5 miliardi di dollari. Acacia Communications sviluppa e commercializza componenti per reti ottiche. Pubblicato il 15 gennaio 2021 da Redazione

Nuova acquisizione per Cisco nel campo delle tecnologie per le reti ottiche: l’azienda ha raggiunto un accordo da 4,5 miliardi di dollari con Acacia Communications, società statunitense che sviluppa e commercializza componenti per reti in fibra ottica, per l’elaborazione del segnale digitale, moduli di circuiti integrati fotonici e transceiver da utilizzare in prodotti di rete e data center. Fondata nel 2009 in Massachusetts, Acacia propone un approccio che chiama “siliconizzazione delle interconnessioni ottiche”, ovvero combina tecnologie di rete e processori per proporre delle soluzioni in cui l’alta velocità e densità si associano a un ridotto consumo energetico.

Stando alle dichiarazioni, l’acquisizione “rafforza il focus di Cisco sulle tecnologie ottiche, elemento fondamentale per l’evoluzione della strategia ‘Internet for the Future’ di Cisco, con soluzioni ottiche coerenti di livello internazionale”. Il compratore si è impegnato a pagare 115 euro per ciascuna azione Acacia, ovvero circa 4,5 miliardi di dollari su base completamente diluita, al netto di liquidità e titoli negoziabili.

L’operazione è ancora soggetta ad alcune condizioni di chiusura, tra cui l’approvazione degli azionisti di Acacia, con la prospettiva di realizzarsi entro il primo trimestre del 2021. A transazione completata, il Ceo, Raj Shanmugaraj, si unirà alla divisione Optics di Cisco. Quest’ultima si è impegnata a continuare a supportare gli attuali clienti di Acacia in tutto il mondo e a rispettare la roadmap di sviluppo dell’offerta già pianificata.

“Tanto Cisco quanto Acacia sono focalizzate sull’aiutare i clienti a creare ambienti operativi più semplici, avendo in comune la stessa visione del routing e dello switching con ottiche pluggable”, ha dichiarato Bill Gartner, senior vice president e general manager Optical Systems and Optics Group di Cisco.