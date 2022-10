Frontier, il progetto di Dell per gli sviluppi verso l’edge Disponibile nel 2023, la piattaforma si rivolge alle implementazioni anche su larga scala, dimostrando l’interesse dell’azienda verso l’IoT. Lanciato anche il server PowerEdge Xr 4000. Pubblicato il 17 ottobre 2022 da Roberto Bonino

Attorniato da diversi membri del management, Michael Dell in persona ha presentato alla stampa e agli analisti l’ultimo sviluppo dell’offerta della propria azienda, orientato all’edge computing. Frontier si presenta come una piattaforma software che intende accompagnare le aziende nella gestione e orchestrazione in sicurezza di applicazioni e infrastrutture ai limiti estremi delle infrastrutture tecnologiche.

Nato più o meno in parallelo con l’affermazione delle tecnologie IoT, il concetto di edge computing racchiude tutto ciò che sposta la capacità di elaborazione dei dati in prossimità delle applicazioni, soprattutto se collocate su dispositivi periferici rispetto ai sistemi centrali. Gli sviluppi si stanno moltiplicando in diversi ambiti (manufacturing, retail, logistica e altro). Allo stesso tempo, però, cresce la complessità e la necessità di disporre di risorse It laddove i dati si generano e vanno trattati in prima battuta.

Con Frontier, disponibile nel 2023, i dipartimenti tecnologici delle aziende disporranno di una struttura operativa centralizzata per l’implementazione di soluzioni edge sui diversi siti dei quali ogni realtà dispone nel mondo o su un ampio territorio. A questo possono essere aggiunte applicazioni e strumentazioni supplementari in base alle necessità e con risorse adeguate di calcolo.

Michael Dell durante la presentazione di Frontier per l'edge computing

Sulla base di un’architettura aperta, la piattaforma edge di Dell Technologies viene integrata fin d’ora da nuove proposte sia hardware che software. Sul primo fronte, va registrato il lancio del server PowerEdge Xr 4000, un sistema compatto, installabile in un rack, a parete o anche su un soffitto, per non occupare spazio. Il prodotto è stato progettato anche per resistere a condizioni climatiche estreme e a colpi anche molto forti.

Dal punto di vista software, Dell ha annunciato una serie di offerte a supporto, in particolare la soluzione Validated Design for Manufacturing Edge, che funge come una sorta di progetto-base per l’implementazione dell’edge computing. All’interno di questa proposta, il vendor fornisce accesso semplificato a svariate applicazioni di partner certificati. Tra queste, troviamo gli strumenti di rilevamento e protezione degli asset di Claroty e la soluzione di digital twin di XmPro.