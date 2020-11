Fusione Nexi-Nets per il nuovo gigante dei pagamenti, l’accordo c’è L’annunciata intezione di fusione è ora una certezza. Si crea così una piattaforma paytech attiva in 25 Paesi, con un giro d'affari annuo (stimato) di 2,9 miliardi di euro. Pubblicato il 16 novembre 2020 da Redazione

Nexi e Nets passano dalle intenzioni agli impegni, pronte a creare insieme un nuovo colosso paytech: le annunciate trattative per la fusione sono proseguite fino alla firma di un accordo vincolante tra le due parti. Attraverso la già assodata acquisizione di Sia e la prossima di Nets, Nexi allargherà il proprio giro d’affari fino a una valore stimato di 2,9 miliardi di euro di ricavi nel 2020 e a 1,5 miliardi di euro di Ebdta (su base aggregata pro-forma stimati al 31 dicembre 2020, incluse sinergie a regime). Per farsi un’idea dell’allargamento stimato, si pensi che Nexi nel terzo trimestre di quest’anno ha ottenuto 276 milioni di euro di ricavi e un Ebtda di 167 milioni di euro.

La nuova operazione societaria è una buona notizia per gli azionisti di Nexi. Si creeranno sinergie cash ricorrenti stimate in circa 170 milioni di euro annui a regime, in aggiunta ai circa 150 milioni stimati per la fusione con Sia. Stando alle previsioni, ci sarà inoltre un aumento del cash Eps superiore 25% nel 2021.

“Nexi”, ha sottolineato il Ceo dell’azienda, Paolo Bertoluzzo, “avrà la possibilità di svilupparsi in un mercato quattro volte più grande di quello attuale e ancora sotto-penetrato e con tassi di crescita a doppia cifra. Il nuovo Gruppo, con una presenza in oltre 25 paesi, potrà agire come motore del cambiamento digitale in Europa e contribuire in modo fondamentale alla transizione al cashless”.

Attiva in 20 Paesi e particolarmente affermata in Nord Europa, Nets è una società paytech danese controllata da un consorzio di fondi di private equity guidato da Hellman & Friedman. Con le sue due divisioni Merchant Services and Issuer e eSecurity Services, l’azienda serve più di 740.000 merchant, più di 40 milioni di carte e più di 250 istituzioni finanziarie, e gestisce più di 125 miliardi di euro di pagamenti con carte all’anno nel segmento acquiring. Negli ultimi tre anni ha, inoltre, sviluppato una forte offerta commerciale nel settore dell’e-commerce.