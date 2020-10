Gesti e liste di capitoli rinnovano l’app di YouTube Nuove gesture e strumenti per un migliore accesso ai capitoli video debuttano nell’ultimo aggiornamento dell’applicazione per Android e iOS. Pubblicato il 27 ottobre 2020 da Redazione

L’esperienza d’uso di YouTube su smartphone e tablet continua a migliorare. Nell’ultimo aggiornamento dell’app per dispositivi Android e iOS debuttano nuovi gesture e strumenti utili per gestire i Capitoli Video. Quest’ultima è una sezione all’interno della quale l’utente può visualizzare i contenuti in modo più rapido e preciso, per esempio saltando fino a un punto preciso di un video, riguardandone una porzione e altro ancora. In questa sezione si aggiunge ora una nuova modalità di visualizzazione a lista: cliccando sul titolo del capitolo compare un elenco di tutti i capitoli inclusi nel video in riproduzione, con un thumbnail di anteprima associato. Basterà quindi selezionare il thumbnail di proprio interesse per avviare la riproduzione di quel capitolo.

Google ha anche apportato qualche modifica di interfaccia, così da mettere maggiormente in evidenza alcuni comandi per la riproduzione dei video. In terzo luogo, per quanto riguarda i nuovi gesture, adesso è possibile eseguire uno swipe up per entrare nella modalità a schermo intero e, specularmente, uno swipe down per uscirne. Con un tap sul conteggio dei minuti progressivi di un video, nella barra di scorrimento, si passa alla visualizzazione del tempo rimanente alla fine; con un secondo tap si torna alla visione classica, che mostra i minuti e secondi trascorsi dall’inizio del video.

Nell’app di YouTube, inoltre, appariranno progressivamente nuovi suggerimenti automatici di azioni da intraprendere per migliorare l’esperienza di fruizione, come per esempio ruotare lo smartphone o attivare la modalità VR. Infine c’è una novità rivolta a chi soffre d’insonnia e non riesce a mettere via lo smartphone nel cuore della notte: uno strumento di notifica che, in base all’ora preimpostata dall’utente, gli ricorda che è ora di chiudere l’applicazione e mettersi a dormire.