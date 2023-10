Gestione identità digitale, Bit4Id entra nell’orbita di Esprinet Il distributore aggiunge all’offerta le soluzioni di Bit4Id per il digital onboarding e l’acquisizione dei clienti a distanza, e per la firma condivisa di documenti digitali. Pubblicato il 30 ottobre 2023

L’offerta di Esprinet si allarga con le soluzioni di Bit4Id, multinazionale appartenente al Gruppo Namirial e specializzata in servizi per il rilascio e la gestione delle identità digitali. La società sviluppa soluzioni per la firma elettronica, l’autenticazione online e la sicurezza informatica e servizi basati su identità digitali.



In base all’accordo siglato, Esprinet distribuirà le piattaforme Software as-a-Service di Bit4Id per il digital Onboarding, l’acquisizione dei clienti a distanza il rilascio di certificati legalmente validi e la firma condivisa di documenti digitali.



“La partnership con Bit4Id è un altro importante passo per il percorso di posizionamento del Gruppo Esprinet come full service Provider”, ha dichiarato Patrizia Combi, group digital solutions division manager di Esprinet. “Grazie a Bit4Id possiamo dotare i nostri clienti degli strumenti giusti per la gestione dell’identità digitale, affidandoci a una realtà all’avanguardia specializzata in trust services con piena validità legale, in linea con i più evoluti standard internazionali”.



“Questa partnership è particolarmente strategica per noi”, ha commentato Marco Scognamiglio, head of ID services di Bit4Id. “La forte penetrazione sul mercato di Esprinet, assieme ai suoi rivenditori, e le soluzioni customer-oriented offerte da Bit4Id permetteranno di raggiungere un ampio numero di utenti contribuendo significativamente al loro processo di digitalizzazione”.