Giovanna Sangiorgi da Oracle a NetApp per guidare l'Emea Dopo 28 anni trascorsi in Oracle, la manager assume il ruolo di senior vice presidente per le regioni Emea e Latam di Netapp.

Dopo una carriera trascorsa in Oracle, si apre una nuova fase professionale per Giovanna Sangiorgi: la manager, esperta di vendite, finanza e consulenza, è entrata in NetApp con il ruolo di senior vice presidente per le regioni Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) e Latam (America Latina). In questo suo nuovo incarico dovrà supervisionare i team di vendita delle due regioni geografiche, riportando direttamente al presidente di Netapp, César Cernuda.



"Sono entusiasta di accogliere Giovanna nel nostro leadership team", ha dichiarato Cernuda. "La sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per la prossima fase di crescita di NetApp per supportare le organizzazioni in Emea e Latam, ovunque si trovino nei loro rispettivi momenti di trasformazione digitale".



Laureata in informatica all’Università di Modena, Sangiorgi ha iniziato il proprio percorso professionale in aziende distributrici di informatica per poi entrare in Oracle nel 1992. Da allora, per la multinazionale di Redwood ha ricoperto ruoli nelle vendite, nella consulenza e nel finance, oltre a far parte del comitato direttivo esecutivo di un gruppo che promuoveva la diversità e l'inclusione all’interno di Oracle. Valori che ora la manager potrà portare avanti anche all’interno di NetApp.



“Sono molto entusiasta di entrare a far parte di un leadership team che mette il cliente al centro di tutto ciò che fa", ha commentato Sangiorgi. "La strategia di NetApp è perfettamente allineata con la mia in questo senso, e non vedo l'ora di portare la mia esperienza all'organizzazione del go-to-market mentre continuo ad apprendere dagli straordinari team sul campo".