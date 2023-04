Gli accessori di Jabra si indirizzano al lavoro ibrido Cuffie, speaker e video bar di nuova generazione arricchiscono la gamma di prodotti professionali, con un occhio particolare alle esigenze di chi opera in mobilità o al di fuori del workplace aziendale. Pubblicato il 18 aprile 2023 da Roberto Bonino

Non bisogna interpretare il lavoro ibrido solo in termini di software per la videocollaborazione o dispositivi portatili di ultima generazione. Chi si trova a operare da casa o da un luogo diverso dal classico ufficio, ma anche chi si reca in sede e deve comunicare da un open space o un box, ha bisogno anche di accessori evoluti per poter disporre della qualità ottimale per una conversazione o un’interazione.

Lo sa bene Jabra, che in questo mondo opera e ha da poco fatto evolvere proprio la gamma professionale della propria offerta. Nel segmento delle cuffie, la novità più recente è costituita dalle Evolve 65 Flex, che integrano un nuovo sistema di archetto pieghevole e supportano la Hybrid Active Noise Cancellation (Anc) e un algoritmo digitale aggiornato e microfoni ClearVoice con funzione beamforming per gli open space.

La tecnologia Anc è stata estesa anche ai modelli Evolve 2 50 (wireless) e 55 (a cavo), due modelli equipaggiati con speaker custom da 28 mm e microfoni Anc duali. Tutti i modelli sono certificati per i meeting virtuali su piattaforme come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.

Luca Barbarossa, regional product manager sud Emea di Jabra

Sul fronte audio, invece, va registrata la disponibilità dei dispositivi Speak 2 75, 55 e 40. I primi sono sistemi portatili con un Microphone Quality Indicator custom-designed e un anello luminoso che indica agli utenti la qualità con la quale il microfono cattura la voce: “Il 42% del campione utilizzato per la nostra indagine Hybrid Ways of Working Global Report 2022”, illustra Luca Barbarossa, regional product manager Sud Emea di Jabra, “dichiara di non riuscire a sentire ciò che viene detto durante le riunioni. Pertanto, ogni altoparlante di questa nuova gamma è dotato di una tecnologia all’avanguardia di normalizzazione del livello vocale e di microfoni beamforming di ultima generazione, che eliminano i rumori di fondo per una eccellente ripresa della voce”.

Si rivolge, invece, all’utilizzo per videoconferenze in sale di piccola e media dimensione il sistema PanaCast 50 Video Bar, una soluzione integrata che include un’unità di calcolo basata su Android, un Soc (Security Operation Center) di ultima generazione, altoparlanti, microfoni e videocamer, con interfacce di rete e di visualizzazione. La soluzione è dotata di un controller touch da 10” per gestire l’esperienza della sala. Il sistema funziona con applicazioni di unified communication native come Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.