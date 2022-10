Globant approda in Italia con l’acquisizione di Sysdata La storica azienda bolognese, forte di oltre quarant’anni di esperienza nel mondo Ict, viene integrata nella multinazionale argentina, dando una sterzata verso i processi di trasformazione digitale. Pubblicato il 05 ottobre 2022 da Redazione

Correva il 1980 quando apriva i battenti Sysdata, storica realtà della consulenza e dei servizi It, partita per supportare la prima informatizzazione di aziende perlopiù grandi. A distanza di oltre quarant’anni, dopo essere già entrata in passato in un gruppo come Datamat ed essere poi tornata nelle mani dei soci fondatori, l’azienda è stata acquisita dalla multinazionale argentina Globant, che così fa il proprio ingresso sul mercato italiano.

L’operazione, dai dettagli finanziari non comunicati, porta all’attenzione delle aziende del nostro territorio una realtà che ha costruito la propria identità (dalla fondazione avvenuta nel 2003) sulla capacità di affiancare le organizzazioni intenzionate a reinventarsi nell’era digitale. La multinazionale ha avviato da qualche tempo un percorso di espansione in Europa, passato anche un recente accordo con La Liga spagnola (detentrice dei diritti del campionato di calcio) per la creazione di una joint venture indirizzata all’innovazione nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, con l’obiettivo di sviluppare su scala continentale opportunità legate al Web 3.0, al metaverso e al gaming.

Globant conta oggi su circa 26mila dipendenti ed è presente in venti paesi, con una lista di clienti che include Google, Electronic Arts e Disney. Idc la colloca fra le realtà di riferimento nei servizi di miglioramento della customer experience.

Sysdata porta in dote una presenza in Italia costruita su quattro sedi attive, con oltre 300 dipendenti in organico e un volume d’affari superiore ai 18 milioni di euro. Oltre a essere un partner storico di Oracle, l’azienda ha sviluppato relazioni anche con società più verticali, come BloomReach (piattaforma Api per la digital experience) e ObservePoint (data analysis). Il suo fondatore è Roberto Vecchione, che ora uscirà dalla compagine azionaria, ma resterà come consulente. Gianmarco e Guido Vecchione, figli del fondatore, rimarranno impegnati nell'esecuzione del piano di espansione in Italia insieme a Marco Santulli, Cto, Gianluca Pogliani, Head of Digital, e al resto del team di Sysdata.